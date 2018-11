Baden-Baden (ots) - Ein Traum für alle Royal-Fans wird wahr, dennsie können sich ab sofort ihr persönliches Erinnerungsstück an dieHochzeit des Jahres sichern: Die Goodiebag von Prinz Harrys undHerzogin Meghans Hochzeit, das royale Geschenk an die ausgewähltengeladenen Gäste, die die Traumhochzeit aus nächster Nähe auf SchlossWindsor miterleben durften, wird im Rahmen des RTL-Spendenmarathonsbei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal,versteigert. Bereits im Anschluss an die Traumhochzeit war dasGeschenkpaket, das unter anderem einen Willkommensbrief von Meghanund Harry enthält, unter den Fans heißbegehrt und wurde zum Teil fürmehrere Tausend Euro versteigert.Zugunsten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" laufen ab heutenoch zahlreiche weitere Auktionen von und mit Prominenten bei UnitedCharity: Guido Maria Kretschmer versteigert ein Meet & Greet imRahmen einer Modenschau, Barbara Schöneberger zwei von ihr persönlichsignierte Luxus-Koffer und Daniela Katzenberger ihr Kleid aus demMusikvideo mit ihrem Mann Lucas Cordalis. Wer mitbieten möchte,findet alle Auktionen unterhttps://www.unitedcharity.de/Specials/RTL-Spendenmarathon.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell