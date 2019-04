Meggitt: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Meggitt":

Per 10.04.2019, 16:57 Uhr wird für die Aktie Meggitt am Heimatmarkt London der Kurs von 510,27 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Meggitt mit einem Wert von 15,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,56 , womit sich ein Abstand von 33 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Meggitt investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,19 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen Mehrertrag in Höhe von 1,18 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Meggitt-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Meggitt-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 580,63 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 11,44 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (521 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Meggitt somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.