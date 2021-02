Megaworld -Usp: Was ist jetzt zu tun!

An der Börse notiert die Aktie Megaworld -Usp am 27.02.2021, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 15.8 USD.

Die Aussichten für Megaworld -Usp haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Megaworld -Usp für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Megaworld -Usp für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Megaworld -Usp insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Megaworld -Usp-Aktie ein Durchschnitt von 13,01 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,8 USD (+21,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (15,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,94 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Megaworld -Usp-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Megaworld -Usp erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Megaworld -Usp-Aktie hat einen Wert von 40,68. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,75). Megaworld -Usp ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,75). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Megaworld -Usp.

