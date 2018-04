Megatrend Industrie 4.0 als Kurstreiber

Wie die meisten von Ihnen wissen, fand kürzlich in Stuttgart die größte deutsche Anlegermesse, die Invest 2018, statt. Dort habe ich unter anderem an einem Streitgespräch mit dem „Crash-Experten“ Günther Hannich teilgenommen. Herr Hannich vertritt unter anderem die These, dass die Aktienkurse einbrechen müssen, da es keine großen technischen Neuerungen mehr gibt und damit die Wachstumsimpulse fehlen. Genau diesen Punkt bewerte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rolf Morrien.