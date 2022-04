Mit Megatrend-Aktien dein Vermögen verzehnfachen: So könnte es gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Breit gestreute Aktienindizes wie der MSCI World liefern eine gute Rendite. Aber für mich und auch für viele andere Investoren darf es auch gerne etwas mehr sein. Eine gute Chance auf marktschlagende Renditen haben wir, wenn wir früh in wachstumsstarke Megatrend-Aktien investieren.

Aktienkurse folgen langfristig dem Gewinnwachstum von Unternehmen. Wenn wir früh in Unternehmen investieren, denen ein starkes Gewinnwachstum bevorsteht, können wir herausragende Renditen erzielen. Schau nur einmal auf die Aktien von Amazon (WKN: 906866), Apple (WKN: 865985) und Netflix (WKN: 552484)!

Genau solche Aktien sind auch die Spezialität der Star-Investorin Cathie Wood. Ihre Investmentfirma Ark Invest veröffentlicht jährlich einen Bericht über die heißen Branchen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unser Leben und unsere Wirtschaft verändern und im Zuge dessen sicherlich auch Verzehnfacher- oder sogar Verhundertfacher-Aktien hervorbringen werden.

Ark Invest identifiziert Megatrend-Branchen

Ark Invest hat fünf Themenfelder ausgemacht, in denen starke Megatrends für eine Vervielfachung der damit verbundenen Aktien sorgen könnten.

Der Marktwert von Firmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, könnte sich bis 2030 auf 108 Billionen (!) US-Dollar etwa verzehnfachen und pro Jahr mit 26 % wachsen. Noch stärkere jährliche Wachstumsraten sehen die Analysten von Ark Invest bei Batterietechnologie und autonomem Fahren (35 % p. a.), Gentechnik (40 % p. a.), Blockchain (43 % p. a.) und Robotik (51 % p. a.).

Damit würde die Marktkapitalisierung von KI-Unternehmen im Jahr 2030 den jetzigen Marktwert des gesamten Aktienmarkts übertreffen. Was macht die Analysten rund um Cathie Wood so optimistisch für diese Aktien?

Künstliche Intelligenz als riesige Aktien-Chance?

Ark Invest sieht das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Automatisierung der Arbeit von Fachkräften. Dadurch würden die Kosten dieser Arbeiten drastisch gesenkt werden und die Produktivität der Wirtschaft könnte explodieren.

In den letzten zehn Jahren hat künstliche Intelligenz unglaubliche Fortschritte gemacht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Kosten für das Trainieren komplexer KIs immer weiter fallen. Setzt sich dieser Trend fort, könnten im Jahr 2030 die Kosten für das Trainieren eines künstlichen neuronalen Netzes von der Größe des menschlichen Gehirns bei nur noch 600.000 US-Dollar liegen.

Wozu könnte solch ein komplexes KI-System in der Lage sein? Wir wissen es nicht. Doch die Analysten rund um Cathie Wood haben erkannt, dass sich die Welt in diese Richtung entwickelt. Jetzt in Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz zu investieren könnte sich langfristig also auszahlen, obwohl die meisten dieser Aktien recht hohe Bewertungskennzahlen aufweisen.

Cathie Wood setzt auf die Zusammenarbeit von Technologien

Die ganz großen Wachstumschancen sieht Ark Invest dort, wo mehrere technologische Trends zusammenkommen, um ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu erschaffen.

Das Zusammenspiel von Fortschritten in der Robotik, in der Batterietechnologie und in der künstlichen Intelligenz beispielsweise könnte den Analysten zufolge eine radikale Neuordnung der Märkte für Transport und Mobilität bedeuten. In zehn Jahren steigen wir nach Ansicht von Cathie Wood nicht mehr in unser eigenes benzingetriebenes Auto, sondern lassen uns von einem elektrischen Robotaxi chauffieren.

Das Investieren in Aktien von Unternehmen, die mehrere dieser Megatrend-Technologien kombinieren, könnte also besonders lukrativ sein.

Der Artikel Mit Megatrend-Aktien dein Vermögen verzehnfachen: So könnte es gehen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christoph Gössel besitzt Aktien von Amazon. John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Apple und Netflix. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long März 2023 $120 Calls auf Apple und Short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022