Megadeals ordnen die Chemieindustrie neu / Für 2017 Rekordhoch an Fusionen und Akquisitionen erwartet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -"Auf die Chemieindustrie rollt eine Konsolidierungswelle zu, dietiefe Spuren auch in Europa hinterlassen wird", kommentiert Dr.Joachim von Hoyningen-Huene, Partner bei A.T. Kearney den jüngstenReport über Fusionen und Akquisitionen in der Chemieindustrie: "DieMegadeals verstärken den Trend zu fokussierten Chemieinternehmen."Der sechste "Chemicals Executive M&A Review" von A.T. Kearney hatdie weltweiten Transaktionen in der Chemieindustrie untersucht undFührungskräfte vom Chemiekonzernen und Investmentbanken zur ihrenEinschätzungen befragt.Für 2017 wird ein Rekordhoch an Fusionen und Akquisitionenerwartet. Deals in Höhe von 300 Mrd. Dollar sind bereits verkündetund warten auf das grüne Licht der Aufsichtsbehörden - 75% davonentfallen auf die vier größten Transaktionen, Dow und Dupont, Bayerund Monsanto, ChemChina und Syngenta sowie Praxair und Linde. Miteinem Wert von jeweils 40 bis 70 Mrd. US Dollar übersteigen sie umdas zwei bis dreifache die größten Transaktionen der vergangenen zehnJahre. Bislang umfasste keine Einzeltransaktion mehr als 20 Mrd.Dollar."Der Trend zu stärkerer Konsolidierung wird von Investorenvorangetrieben, die fokussierte Unternehmen in der Chemieindustriehöher bewerten", erklärt von Hoyningen-Huene."Verbundsynergien werden aufgegeben, um mit einem fokussiertenPortfolio in engeren Märkten erfolgreich zu sein - so zum BeispielDow und Dupont, die nach der Fusion eine Aufspaltung in dreifokussierte Einheiten anstreben. Auch PPGs Übernahmeangebot anAkzoNobel führte bereits dazu, dass AkzoNobel diePortfolio-Bereinigung beschleunigen möchte", ergänzt vonHoyningen-Huene.Mehr als 80 Prozent der befragten Führungskräfte geben Zugang zuTechnologien oder Anwendungs-Know-how als Grund für Fusionen undAkquisitionen an. Dagegen glauben 37 Prozent, dass ökonomischeUnsicherheit ausgelöst durch die neue US-Regierung oder den Brexitweiteres M&A Wachstum bremsen könne."Deutschland gehört unter den entwickelten Märkten zu den vierführenden Übernahmeländern", kommentiert von Hoyningen-Huene. "Ausder Neusortierung der Chemiebranche ergeben sich relevante Chancenfür deutsche und Schweizer Unternehmen, ihre eigene Positionauszubauen. Um die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden zu erhaltenmüssen die Transaktionspartner signifikante Unternehmensteileveräußern. Hier sollten heimische Unternehmen zuschlagen."