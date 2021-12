Mega Uranium-Aktie: Weiterhin nicht ungefährlich

Ihr letztes Hoch erreichte die Mega-Uranium-Aktie am 4. November, als der Kurs in der Spitze bis auf 0,265 Euro vordrang. Seitdem bestimmen nachgebende Kurse das Bild. Der Kurs ging in eine neue Abwärtsbewegung über und durchbrach im November auch seinen 50-Tagedurchschnitt. Das Tief dieser Bewegung wurde am 2. Dezember bei 0,148 Euro markiert. Seitdem läuft der Kurs unter Schwankungen seitwärts.

