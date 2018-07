Mega Tech IPO: Laut Asahi Marusan Management nimmt das von Tencent unterstützte PDD 1,6 Milliarden USD ins Visier

Tokio (ots/PRNewswire) -Asahi Marusan Management (https://www.ammsecurities.com/)berichtete heute morgen, dass der chinesische E-Commerce-BetreiberPinduoduo Inc, der von Tencent Holdings unterstützt wird, im Verlaufseiner Börseneinführung in den USA bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar zubeschaffen plant, um seinen Kampf gegen den Rivalen Alibaba verstärktweiterführen zu können.Pinduoduo Inc mit Sitz in Shanghai bietet in den USA 85,5Millionen Depotaktien für einen Preis zwischen 16 und 19 US-Dollar jeAktie an. Das führende chinesische Social-Media-Unternehmen Tencentund der bestehende Aktionär Sequoia Capital haben jeweils Interesseam Kauf von Aktien im Wert von 250 Millionen US-Dollar bekundet,fügte Asahi Marusan Management (https://www.ammsecurities.com/)hinzu.Pinduoduo Inc, weithin bekannt als PDD, gilt als eines dermächtigsten und am schnellsten wachsenden Start-ups Chinas. Es wurdedurch die Popularisierung eines Systems berühmt, in dem Nutzer Dealsfür eine Vielzahl von Produkten sehen und Freunde rekrutieren können,um einen Rabatt von bis zu 20 % auf die Marktpreise zu erhalten.Schnell entwickelte sich diese chinesische Facebook-Groupon-Mischungzu einem großen Rivalen von Alibaba.Dieses Start-up wurde vor drei Jahren von Colin Huang, einemehemaligen Google-Ingenieur, gegründet und es wird angenommen, dasses ein Top-End-Bewertungsziel von 30 Milliarden US-Dollar im Visierhat, was es bereits auf Augenhöhe mit dem Riesenunternehmen fürOn-Demand-Dienste, Meituan Dianping, stellt. Auf dieser Grundlagekönnte Pinduoduo Inc nach seinem Börsenstart durchaus auf rund 20Milliarden US-Dollar geschätzt werden, wobei Huang die meistenStimmrechte unter Kontrolle behält."Laufende Marketingbemühungen im ganzen Land zeigen an, dassPinduoduo Inc erst noch Gewinn machen muss, was es zu einem derehrgeizigsten Tech-Unternehmen macht, die in diesem Jahr an die Börsegehen, obwohl sie immer noch Verluste machen", sagte Timothy Grant,Senior Vice President von Asahi Marusan Management(https://www.ammsecurities.com/).Pinduoduo Inc hat bei Transaktionen für das vergangene Jahr 262Milliarden Yuan (39 Milliarden US-Dollar) abgewickelt, was mehr als300 Millionen aktiven Käufern entspricht. Damit konnte dasUnternehmen in seiner April-Bewertung einen großen Anstieg erzielen.2017 haben sich die Einnahmen des Unternehmens verdreifacht und lagenbei etwa 278 Millionen US-Dollar, allerdings standen auch dieVerluste um 55 % höher und belaufen sich jetzt auf 79,5 MillionenUS-Dollar!Über Asahi Marusan ManagementAsahi Marusan Management ist ein privatesVermögensverwaltungsunternehmen, das sowohl Unternehmen als auchPrivatkunden Zugang zu den globalen Finanzmärkten bietet. WeitereInformationen erhalten Sie unter http://www.ammsecurities.com.Medienkontakt, Yoshiya Shigetoki, pr@ammsecurities.com ,+81-3-4588-8294Original-Content von: Asahi Marusan Management, übermittelt durch news aktuell