Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro wartet Gleich 15 Großgewinne bei der heutigen Ziehung (FOTO)

Der Oktober brachte bisher in vielen Regionen Deutschlands echtesSpät-Sommerfeeling. Gleich 15 Lottospieler vegolden sich nun denOktober 2018, denn der heutige Freitag war für sie ein wahrerGlückstag. Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am 19. Oktoberkonnten sie den zweiten Gewinnrang treffen. Ihre Ausbeute beläuftsich auf jeweils 172.489,90 Euro. Die Gewinnzahlen aus der heutigenEurojackpot-Ziehung lauten 9, 12, 28, 32 und 48 sowie den beidenEurozahlen 7 und 8.Von den 15 Treffern im zweiten Gewinnrang gehen allein 12Großgewinne nach Deutschland. Die Gewinne gehen nachBaden-Württemberg (3x), Berlin, Hessen (2x), Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen (3x), Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die weiterendrei Großgewinne aus dem zweiten Gewinnrang gehen nach Spanien,Italien und Schweden.Die oberste Gewinnklasse bleibt weiter unangetastet. Seit numehrsieben Ziehungen wächst der Jackpot. Am kommenden Freitag, den 26.Oktober wartet nun die Mega-Summe von 90 Millionen Euro. Übrigens:Der letzte Gewinn im obersten Rang der Lotterie Eurojackpot ging am31. August mit jeweils 30,9 Millionen Euro nach Hessen undNordrhein-Westfalen. Ein gutes Omen für die deutschenSpielteilnehmer?Das Jahr 2018 erweits sich als außgergewöhnlichesEurojackpot-Jahr. Wenn kommende Woche der Mega-Jackpot von 90Millionen Euro ausgespielt wird, ist es bereits die zehnte Ziehung indiesem Jahr, wo der Jackpot auf seinem Maximalbetrag steht.Außergewöhnlich! Im Vergleich: 2017 gab es nur zum Jahresanfang am 6.Januar eine Ziehung mit einem Jackpot von 90 Millionen Euro. In denJahren 2016 gab es drei, 2015 nur zwei Ziehungen mit demMaximalbetrag. Tipps auf den Mega-Jackpot können in allenLotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de bis kommendenFreitag abgegeben werden.