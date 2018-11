Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro nicht geknackt Erste November-Ziehung mit sieben Millionengewinnen (FOTO)

Münster (ots) -Gleich sieben neue Millionäre brachte die erste November-Ziehungder Lotterie Eurojackpot am Freitag, den 02.11.2018. Der Mega-Jackpotvon 90 Millionen Euro im obersten Gewinnrang bleibt dagegen eineweitere Woche stehen.Mit den Gewinnzahlen 5, 17, 27, 33 und 42 sowie die beidenEurozahlen 9 und 10 konnten Spielteilnehmer aus Hamburg,Niedersachsen (2 x), Norwegen, Spanien, Dänemark und Finnland diezweite Gewinnklasse der Lotterie treffen. Sie erhalten jeweils3.100.089,50 Euro.Die hohe Anzahl an Millionären war durch den Überlauf des Jackpotsvom ersten in den zweiten Gewinnrang möglich. Dort hatte sich einzusätzlicher Jackpot von 20 Millionen Euro gebildet. DieNeu-Millionäre schrammen nur knapp am ganz großen Jackpot-Gewinnvorbei. Die Zahl der Millionengewinne durch die Lotterie Eurojackpotallein im Jahr 2018 steigt somit auf 72. Deutschland bleibt dabei dasGewinnerland Nummer 1. Seit Start der Lotterie im März 2012 ist mitder aktuellen Ziehung die Anzahl der deutschen Millionäre auf exakt100 Millionengewinne angestiegen.Für die kommende Ziehung am Freitag, den 9. November bleibt derMega-Jackpot im obersten Gewinnrang unangetastet. Hier geht es in derdritten Ziehung in Folge um einen 90 Millionen-Jackpot. Mehr gehtnicht, da der Eurojackpot auf diese Summe gedeckelt ist. Durch denerneuten Überlauf des Jackpots in den zweiten Gewinnrang bildet sichdort ein erneuter Jackpot von 22 Millionen Euro. Dies ist eineaußergewöhnliche Chance auf einen Millionen-Gewinn, wie die Ziehungam 2. November gezeigt hat. Während die Gewinnwahrscheinlichkeit imobersten Gewinnrang bei 1:95 Millionen liegt, kann der Jackpot in derzweiten Gewinnklasse mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:6 Millionengeknackt werden.Die Serie der 90-Millionen-Ziehungen im Jahr 2018 setzt sich somitfort. Am kommenden Freitag kann der maximale Jackpotbetrag nun schonzum zwölften Mal in diesem Jahr in einer Ziehung gewonnen werden. DieMöglichkeit zur Tippabgabe besteht unter www.eurojackpot.de oder ineiner der bundesweiten Lotto-Annahmestelle bis kommenden Freitag, den09.11.2018.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell