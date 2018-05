Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro (FOTO)

Münster (ots) -Gute Laune und Fröhlichkeit ist das beste Glücksrezept überhaupt.Und Träumen gehört sicherlich auch dazu. Auf einen großenJackpot-Gewinn können die Eurojackpot-Spieler auch in der kommendenWoche hoffen und so auf ganz besondere Art und Weise einenMillionen-Traum erleben.Bei der dritten Ziehung der Lotterie im Wonnemonat Mai, amheutigen Freitag, wurden die Gewinnzahlen 1, 11, 23, 41 und 44 sowiedie beiden Eurozahlen 2 und 8 gezogen. Die oberste Gewinnklasse bliebzum achten Mal in Folge unbesetzt.Im zweiten Gewinnrang fehlten gleich vier Spielteilnehmer ausSpanien, der Niederlande und Finnland (2 x) nur eine weitere richtigeEurozahl zum Knacken des Jackpots. Dennoch freuen sie sich zumPfingst-Wochenende über jeweils 632.321,70 Euro.Weitere Großgewinne gibt es im dritten Gewinnrang. Jeweils 127.527Euro gehen nach Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Dänemark,Finnland, in die Tschechische Republik und nach Ungarn.Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation klärt überdie besondere Gewinnkonstellation in der kommenden Woche auf: "Zurkommenden Ziehung am 25. Mai steigt der Eurojackpot auf seinenmaximalen Betrag von 90 Millionen Euro. Mehr geht nicht. Zuletzt gabes einen solchen Mega-Jackpot im Februar 2018 zu gewinnen. EineTippgemeinschaft aus Finnland räumte damals die Millionen ab".Zuletzt war der Jackpot am 23. März von einem Norweger geknacktworden. Der letzte deutsche Millionen-Coup stammt ebenfalls aus demMärz. Am 9.3. gingen 42,7 Millionen Euro an zwei Arbeitskollegen ausBerlin. Dies war ein Lotterie-Rekord für die Bundeshauptstadt.Niemals zuvor hatte ein Berliner einen solch hohen Jackpot gewonnen.Jetzt stellt sich die Frage, wer den neuen 90 MillionenMega-Jackpot abräumen wird. Mitspielen kann man in allenLotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell