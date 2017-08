Mega-Emission bei AT&T

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Ich habe es bereits im Editorial erwähnt: Der US-Konzern AT&T (Aktienkurs siehe Chart) hat vor, den Medienriesen Time Warner zu übernehmen, was die Kleinigkeit von rund 85,4 Mrd. Dollar kosten könnte. So weit, so bekannt. Nun wurden Pläne zur Finanzierung bekannt. Demnach hat AT&T einen Teil des voraussichtlichen Kaufpreises durch die Mega-Emission einer Anleihe finanziert. Konkret:

Die größte Anleihen-Emission in diesem Jahr!



Das Volumen der neuen AT&T Emission (diverse Tranchen) liegt bei sage und schreibe 22,5 Mrd. US-Dollar. Das ist nicht nur die größte Anleihen-Emission in diesem Jahr – sondern laut Börse Stuttgart auch das drittgrößte Emissionsvolumen eines Bonds überhaupt. AT&T bietet einen Kupon von 3,4%.

Bemerkenswert ist insbesondere das Volumen der Emission und die Tatsache, dass dieses Volumen offensichtlich problemlos vom Markt absorbiert werden konnte. Mit anderen Worten: Es ist derzeit weiterhin sehr viel Liquidität vorhanden – und dies könnte durchaus noch als unterstützender Faktor („liquiditätsgetriebener Bullenmarkt“) wirksam bleiben.

