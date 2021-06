Mega-Chance für Shell und Co.: Schießt der Ölpreis tatsächlich auf 190 Dollar?

Liebe Leserinnen und Leser,

bestimmt ist auch Ihnen diese Schlagzeile in Erinnerung geblieben: „Ölpreis fällt zum ersten Mal in der Geschichte unter 0 Dollar“. Das ist nun etwa 14 Monate her. Inzwischen ist der coronabedingte Preiscrash längst vorüber und das „schwarze Gold“ wieder hochbegehrt.

Am Donnerstag kostete ein Barrel der US-Sorte WTI 73,4 Dollar. Zum Vergleich: Zuletzt hatte der Energieträger im Oktober 2018



