Mega-Chance Raumfahrt – diese 2 Aktien sind interessant!

Unendliche Weiten, unendliche Chancen. Seit der ersten Mondlandung vor über 50 Jahren hat sich die Raumfahrt stark weiterentwickelt. Heute sind immer mehr private Unternehmen in diesem Bereich aktiv – mit großen Zielen. Die einen wollen einen Weltraumtourismus etablieren, andere wollen Rohstoffe im All abbauen und Elon Musk möchte sogar eine autarke Stadt auf dem Mars bauen. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk SpaceX ist leider nicht börsennotiert. Ebenso verhält es sich mit Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos. Im Gegensatz dazu sind die folgenden beiden interessanten Unternehmen an der Börse.

Aerojet Rocketdyne Holdings

Mit steigenden Raumfahrtaktivitäten steigt auch die Nachfrage nach Raketentriebwerken. Hier kommt Aerojet Rocketdyne Holdings (WKN: A14RBW) ins Spiel. Das kalifornische Unternehmen stellt Antriebssysteme für die Raumfahrt und die Rüstungsindustrie her. Zu den Kunden zählen die NASA, Boeing und Lockheed Martin. Lockheed Martin, das größte Rüstungsunternehmen der Welt, ist von den Produkten von Aerojet so angetan, dass sie das Unternehmen für 4,4 Mrd. US-Dollar übernehmen wollten. Angesichts regulatorischer Hürden wurde die Übernahme in der letzten Woche jedoch abgesagt. Neben dem operativen Geschäft besitzt Aerojet Rocketdyne noch knapp 50 Quadratkilometer Land in Kalifornien, von dem ein Teil entwickelt und verkauft werden soll.

In den ersten neun Monaten 2021 stieg der Umsatz um 5 % auf ein neues Rekordniveau. Auch der Auftragsbestand befand sich auf einem Allzeithoch. Das Ergebnis pro Aktie stieg um 5 %. Für dieses Wachstum finde ich das KGV von 23 angemessen (Stand: 18.02.22, gilt für alle Angaben). Die Marktkapitalisierung liegt bei 3,1 Mrd. US-Dollar und somit deutlich unter dem Preis, den Lockheed Martin bereit war, für das Unternehmen zu zahlen. Es gibt bereits Berichte, dass Private-Equity-Unternehmen an einer Übernahme interessiert sein könnten. Dies würde den Aktienkurs sicher nach oben treiben. Doch auch ohne Übernahme sehe ich Aerojet Rocketdyne angesichts einer zunehmenden Raumfahrt gut für die Zukunft aufgestellt.

Virgin Galactic Holdings

Die Aktie von Virgin Galactic Holdings (WKN: A2PTTF) ist ausgehend von ihrem Allzeithoch vor etwas mehr als einem Jahr um 84 % abgestürzt. Der Hype um eines der wenigen börsennotierten Pure Plays im Bereich Raumfahrt ist definitiv abgeebbt. Virgin Galactic wurde 2004 durch den britischen Milliardär Richard Branson gegründet mit dem Ziel, Raumflüge für Weltraumtouristen anzubieten. Mitte 2021 wurde der erste vollbemannte Weltraumflug durchgeführt. Ab Ende 2022 sollen Flüge für vermögende Touristen angeboten werden. Zu einem Preis von 450.000 US-Dollar pro Ticket. Ende des dritten Quartals 2021 waren bereits 700 dieser Tickets reserviert.

Bisher erzielt Virgin Galactic also keine nennenswerten Umsätze, ganz zu schweigen von Gewinnen. Eine Bewertung anhand von KGV oder KUV ist nicht sinnvoll. Wer hier heute investiert, muss daran glauben, dass es genug Menschen gibt, die hohe Beträge zahlen, um ein paar Minuten im Weltall verbringen zu können. Virgin Galactic scheint gut aufgestellt, diese Nachfrage in den nächsten Jahren bedienen zu können und anschließend gegebenenfalls in weitere Bereiche vorzustoßen. Mit einem Cashbestand von 721 Mio. US-Dollar im letzten Quartal ist das US-Unternehmen für die nächste Zeit solide finanziert. Die Marktkapitalisierung von 2,3 Mrd. US-Dollar lässt Spielraum nach oben, sollte sich das Weltraumtourismusgeschäft wie gewünscht entwickeln.

Der Artikel Mega-Chance Raumfahrt – diese 2 Aktien sind interessant! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Lockheed Martin. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022