Seit 2011 wurde an ihr gebaut - jetzt ist Deutschlandszweithöchste Brücke fertiggestellt. Beim Bürgerfest zur Eröffnung derHochmoselbrücke überquerten vor wenigen Tagen Tausende Besucher in 160 MeternHöhe die Mosel zu Fuß, für den Autoverkehr wird die Brücke am 21. November 2019freigegeben. Am Sonntag, 24. November 2019, 18.00 Uhr, beleuchtet die"ZDF.reportage: Brücke XXL - Mega-Bauwerk Hochmoselbrücke" die Planung,Entstehung und Fertigstellung dieses Bauprojekts der Superlative, das dieMittelmoselregion grundlegend verändert.Für die einen ist die 1,7 Kilometer lange Brücke ein Meisterwerk deutscherIngenieurskunst und eine dringend benötigte Infrastrukturmaßnahme. Für dieanderen ist sie ein Riesenärgernis, das die Landschaft verschandele, und einMonstrum, das die Qualität des weltweit berühmten Mosel-Rieslings gefährde.Michael Arz schaut ein wenig wehmütig auf die Brücke: Sieben Jahre lang hat derSchweißfachingenieur gemeinsam mit seinem Team aus kroatischen Stahlarbeiternauf Europas größter Brückenbaustelle gearbeitet. 35.000 Tonnen Stahl haben erund seine Mitarbeiter zusammengeschweißt und Zentimeter für Zentimeter über dieMosel geschoben.Die Brücke ist das Herzstück eines 25 Kilometer langen Bundesstraßen-Ausbaus.Ein Projekt, das die Planer als direkte Fernstraßenverbindung zwischen denBeneluxstaaten und dem Rhein-Main-Gebiet preisen. Die neue Hochmoselbrückezwischen Ürzig und Zeltingen-Rachtig soll die Orte entlasten, durch die sichbisher der Schwerverkehr quälte.Für Ernst Loosen ist die Hochmoselbrücke schlichtweg eine Abscheulichkeit. DerWinzer ist Chef eines großen Weinguts, das seine Erzeugnisse auf deminternationalen Markt bis nach Amerika und Asien vertreibt. Nicht nur, dass dieBrücke den schönsten Abschnitt der Mittelmosel verunstalte, auch dieStreckenführung der neuen Bundesstraße sei für die Winzer ein großes Problem:Die asphaltierten Flächen auf den Bergkämmen störten den Wasserhaushalt derWeinberge nachhaltig.Holger Linden wiederum setzt große Hoffnungen in die Brücke. Der 33-jährigeBäckermeister aus Traben-Trarbach führt den Familienbetrieb in mittlerweilevierter Generation. Linden würde gern expandieren, wofür aber der Platz amStammsitz des Betriebs an der Mosel nicht ausreicht. Eine neue, moderneBackstube muss her. Diese will Linden weiter außerhalb bauen. Damit sich dieLieferwege durch das eng verschlungenen Moseltal nicht ins Unendliche ziehen,braucht Holger Linden die Direktverbindung, die die Hochmoselbrücke schafft.Susanne Gelhard und Bobby Cherian aus dem ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalzberichten in der "ZDF.reportage" über einen umstrittenen Bau, bei dem - wiederzeit bei vielen Bauvorhaben - kontinuierlich die Kosten stiegen und derFertigstellungstermin nach hinten rückte, der nun aber von den einen freudig,von den anderen skeptisch begrüßt wird.