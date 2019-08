MegaBox des neuen Ford Puma wird Wellnessbad für Welpen

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Köln (ots) -- Ford verwandelt die wasserdichte MegaBox im Laderaum des neuenFord Puma zu einem Wellnessbad für junge Hunde- Video zeigt Jungtiere beim Genießen des luxuriösenVerwöhn-ProgrammsWas würden wir bloß ohne unsere Hunde machen? Sie beschützen undbegleiten uns, vor allem aber sind sie unsere besten und loyalstenFreunde. Ford feiert diese enge Verbundenheit zwischen Mensch undTier anlässlich des bevorstehenden internationalen Hundetages und hatvierbeinige Passagiere zu einem luxuriösen Wellness-Event eingeladen.Realisiert wurde der mobile Welpen-Salon unter Verwendung derserienmäßigen Ford MegaBox des neuen Puma, wie das entsprechendeVideo zeigt: https://youtu.be/1f8eh8K0-CA.Bei der Ford MegaBox handelt es sich um ein flexibel nutzbaresUnterflurfach mit einem Volumen von bis zu 80 Litern. Wird es zurvollen Ausschöpfung der Ladehöhe genutzt, kann der neue Puma, derAnfang des nächsten Jahres auf den Markt kommen wird, auch zweiaufrechtstehende Golf-Bags transportieren. Zugleich bietet sich dieFord MegaBox etwa für schmutzige Sportgeräte oder Stiefel an, dennsie ist vollständig mit Kunststoff ausgekleidet und besitzt eineAbfluss-Schraube. Dadurch lässt sich die Ford MegaBox nach derNutzung sehr leicht mit Wasser reinigen, das anschließend einfachabfließen kann.Der Ford Puma, ein Crossover-Fahrzeug im SUV-Stil, vereintbegeisterndes Design und moderne Mild-Hybrid-Antriebstechnologie. Diekomplett neu entwickelte Crossover SUV-Baureihe schlägt mit socharismatischen Detail-Lösungen wie den hoch auf den Kotflügelnpositionierten Scheinwerfern und ebenso athletischen wieaerodynamischen Linien das nächste Kapitel in der Formensprache desAutomobilherstellers auf. Zugleich ermöglichen seineCrossover-Proportionen eine erhöhte Sitzposition und damit einenguten Rundumblick über das Verkehrsgeschehen, während der clevergestaltete Gepäckraum fünf Mitfahrern ein Stauvolumen von bis zuklassenbesten 456 Litern zur Verfügung stellt.Motorisch setzt der neue Ford Puma unter anderem auf denreibungsoptimierten Dreizylinder-EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 LiterHubraum in Verbindung mit einem 48-Volt-Hybridsystem. Dieser EcoBoostHybrid-Antrieb entwickelt im neuen Ford Puma 114 kW (155 PS)*.Ebenfalls bereits zum Marktstart verfügbar sein wird der1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benziner ohne Hybrid-Technologie undmit einer Leistung von 92 kW (125 PS)*. Komplettieren wird dasPuma-Motorenprogramm ein 1,5-Liter-EcoBlue-Vierzylinder-Diesel mitebenfalls 92 kW (125 PS)*, der zu einem späteren Zeitpunkt bestellbarsein wird.Link auf PressematerialÜber den nachfolgenden Link ist weiteres Pressematerial (u.a.Bilder) vom neuen Ford Puma abrufbar: http://puma.fordpresskits.com/* Kraftstoffverbrauch des Ford Puma in l/100 km: 5,8 - 5, 4(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 131 - 124 (kombiniert)**** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell