"Meet the Spitz" - ARTE Journal interviewt SpitzenkandidatInnen der Europawahl 2019 (FOTO)

Strasbourg (ots) -Interview-Reihe ab 22. April auf arte.tv/europaARTE freut sich, mit "Meet the Spitz" eine Interview-Reihe mitSpitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der europäischen Parteienankündigen zu können. Die Interviewten gehen bei der anstehendenEuropawahl ins Rennen um den Vorsitz der Europäischen Kommission. Daseuropäische Nachrichtenmagazin "ARTE Journal" lud sechs der zur Wahlstehenden Politikerinnen und Politiker in Partnerschaft mit POLITICOEurope zu 20-minütigen Interviews in die ARTE-Studios in Straßburgein. Interviewt wurden Manfred Weber (Europäische Volkspartei), FransTimmermans (Sozialdemokratische Partei Europas), Jan Zahradil(Allianz der Konservativen und Reformer in Europa), MargretheVestager (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten fürEuropa), Bas Eickhout (Europäische Grüne Partei) und Violeta Tomic(Europäische Linke).Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten beziehen Stellungzu aktuellen europäischen Themen und Fragen: Wie soll dem Klimawandelauf europäischer Ebene begegnet werden? Wie stehen sie zur Quote füreine Umverteilung von Flüchtlingen? Wie ist mit dem steigendenEuropaskeptizismus umzugehen? Welche Koalitionen würden sie eingehen,um zum Kommissionspräsidenten gewählt zu werden - und welche nicht?Im Anschluss wenden sich die Politikerinnen und Politiker in einerkurzen Ansprache an die Wählerinnen und Wähler.Die von Nazan Gökdemir (ARTE) und Ryan Heath (POLITICO Europe)geführten Interviews stehen ab Montag, den 22. April aufarte.tv/europa in voller Länge auf Englisch mit deutschen,französischen, spanischen, polnischen und italienischen Untertitelnzur Verfügung. Zudem wird das ARTE Journal in seiner Abendausgabe (Mo- Fr 19.20 Uhr, am Wochenende 19.10 Uhr) ebenfalls ab Montag täglicheinen fünfminütigen Zusammenschnitt jeweils eines der Interviewszeigen.ARTE Journal und die EuropawahlenDas europäische Nachrichtenmagazin "ARTE Journal" zeigt jeden Tag,wie man die Nachrichtenaktualität auch sehen kann, wenn man über dennationalen Tellerrand hinausblickt und genau zuhört. Dieserweltoffene, europäische Blick auf tagesaktuelles Politik- undKulturgeschehen nimmt bereits seit Beginn des Jahres in derBegleitung und Einordnung der Europawahlen eine noch dominantereRolle ein: Tägliche Reportagen und Analysen zu den aktuellen undgroßen Fragen des Europawahlkampfes verschaffen den ZuschauernOrientierung in einer für Europa richtungsweisenden Wahl. In einemsonntäglichen Dossier widmet sich das Journal jeweils einem einzelnenLand Europas und zeigt auf, welches europäische Thema die Menschen imHinblick auf die Wahlen momentan bewegt.Am Wahlabend selbst (Sonntag, 26. Mai) wird das Journal die Wahlund ihre Bedeutung für Europa in einer ausführlichen Sondersendungeinordnen. Auch die jungen "Wählerinnen und Wähler von morgen" kommennicht zu kurz: Das "ARTE Journal Junior" (Mo - Fr 07.35 Uhr) wird mitReportagen und erklärenden Elementen die Bedeutung der Europawahlenfür jeden Einzelnen vermitteln.Europa 2019: Das digitale Magazin für die Europawahlen >arte.tv/europaMit "Europa 2019" hat ARTE rund 100 Tage vor den Europawahlen eindigitales Magazin gestartet, das in den Monaten vor der Europawahldie zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Austauschzur Wahl im Web und auf den Social-Media Kanälen vor ARTE darstellt.Das "Europa 2019"-Team weckt mit kurzweiliger Aufbereitung undoriginellem Stil Interesse für europäische Themen, so auch imBeitrag "Spitzenkandidaten: Worum geht's wirklich?":http://ots.de/ImBTXg