"Meet Mercedes": Neue Modelle und Vorstände hautnah erleben - Am Nachmittag vor dem ersten Pressetag hatten Journalisten die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre schon mal IAA-Luft zu schnuppern (AUDIO)

BEITRAG MIT O-TÖNEN DAIMLER-CHEF OLA KÄLLENIUS,ENTWICKLUNGSVORSTAND MARKUS SCHÄFER UND UMFRAGEAnmoderation:"Meet Mercedes" - so lautete die Einladung von Mercedes-Benz fürden gestrigen Nachmittag in der Messehalle der Stuttgarter auf derIAA in Frankfurt. Journalisten, die bereits am Montag angereistwaren, konnten sich in lockerer Atmosphäre schon mal etlicheNeuheiten anschauen und auch erste Gespräche mit den Verantwortlichendes Daimler-Konzerns führen. So mischte sich auch der neueVorstands-Chef Ola Källenius trotz eines sehr engen Terminkalendersunter die Gäste. Und er wurde natürlich gefragt, wie er sich denn amVorabend seines ersten Auftritts bei der Pressekonferenz morgenfühlt:O-Ton Ola KälleniusDas ist sicherlich ein besonderes Gefühl. Ich war so oft auf derIAA und jetzt die Ehre zu haben, die Marke Mercedes zu vertreten,jetzt auf der Bühne, das ist spannend. (0'10)Das Ambiente im Forum, wo Mercedes-Benz in diesem Jahr dieMehrzahl seiner Fahrzeuge zeigt, ist bewusst locker und stylischgehalten: Loungemöbel, gemütliche Sitzecken und die neuestenFahrzeuge, in die sich Medienvertreter aus der ganzen Welt auchhineinsitzen dürfen. Ein Konzept, das ankommt:UmfrageMann: Ist vor allem nicht so laut, nicht so extrem. Man kann einbisschen arbeiten, sich ein bisschen sammeln. Und es gibt Kaffee, dasist immer wichtig an solchen Tagen. Frau: Locker und relaxed. Alsowenn ich mir die Atmosphäre anschaue, die Leute sind alleunaufgeregt. Gute Atmosphäre, gute Gespräche und das ist für mich eingutes Zeichen für locker und relaxed. Die Fragen beziehen sichdarauf, was ist neu, was ist anders. Und deswegen: locker und relaxedMann: Ganz nett, nicht so durchgetaktet hier, also nicht stressig.(0'30)Gefragter Gesprächspartner war auch Markus Schäfer, der neueDaimler-Vorstand für Forschung und Entwicklung. Ihm geht es aufdieser IAA nicht nur um technischen Fortschritt, sondern um eine ganzneue Philosophie:O-Ton Markus SchäferWir stellen hier in Frankfurt nochmal unsere Idee fürMercedes-Benz vor, eine Marke in eine nachhaltige Luxusmarke weiterzu entwickeln. Das wird unser Pfad sein. Moderner Luxus, das istnicht opulenter Luxus, sondern reduzierter Luxus mit Fokus auf dasWesentliche. (0'18) Und das bedeutet weit mehr als den Kunden einFahrzeug anzubieten. Mercedes-Benz entwickelt sich vom Autoherstellerzum Mobilitätsanbieter:O-Ton Markus SchäferDas heißt für uns: Wir bieten hoch effiziente Antriebe,elektrische Antriebe, aber auch digitale Dienstleistungen für denKunden in den Fahrzeugen. Das reicht vom Navigieren bis hin zum Musikhören oder vielleicht in der Zukunft sogar bis hin zum Einkaufen auseinem Fahrzeug heraus. (0:16)Abmoderation"Meet Mercedes" - Vorstände und neue Modelle hautnah erleben, dasgab es gestern Nachmittag auf der IAA in Frankfurt bei Mercedes-Benz.Am Dienstag startet dann um 9 Uhr 20 die große Pressekonferenz desKonzerns, auf der alle neuen Modelle und Techniken vorgestelltwerden. Besonders gespannt ist die Öffentlichkeit auf ein Showcar mitdem Namen Vision EQS, das einen Ausblick auf zukünftigeOberklasse-Fahrzeuge bieten wird.