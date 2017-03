Meet & Greet bei Angelstuff - geballte Body Power / Shawn Rhoden kommt nach Hannover zu Angelstuff (FOTO)

Hannover (ots) -Angelstuff bekommt hohen Besuch aus der Fitnessszene.Profi-Bodybuilder Shawn "Flexatron" Rhoden kommt in dieLandeshauptstadt Hannover. Dieses Erlebnis ist ein Muss für jedenFitness-Fan.Mittwoch dem 05. April können sich Fitnessfans auf einen ganzbesonderen Gast freuen. Das aktuelle Gesicht von ProSupps - ShawnRhoden - ist im Rahmen seiner Deutschland-Tour von 16.00 - 19.00 Uhrbei Angelstuff zu Gast. Der mehrfache Preisträger im BereichBodybuilding, besucht anlässlich der FIBO, das größte Fachgeschäftfür Sportlerbedarf & Fitnessnahrung bundesweit in der Fliegerstraße 1in Hannover. Autogramme, Fragen und Fotos - auf das alles freut sichShawn Rhoden, auf seiner ersten Deutschland-Tour, bei Angelstuff. Füralle Fans, die leider nicht an diesem sehr persönlichen undexklusiven Erlebnis vor Ort sein können wird der Besuche perLive-Übertragen mittels Livestream auf der Facebook-Seite vonAngelstuff präsentiert.Als Vize Mr. Olympia 2016 ist er das Gesicht desNahrungsergänzungshersteller's ProSupps aus Amerika. Zurinternationalen Messe für Fitness, Wellness und Freizeit stellendiese ihre neusten Livestyleprodukte deutschlandweit vor und habendabei keinen geringeren als Shawn Rhoden mit im Gepäck. In ihrerHeimat zählen ProSupps bereits zu den größten ihrer Branche. Jetztwill der Hersteller auch Deutschland erobern. Mit einer großenDeutschland-Tour und Shawn an seiner Seite besucht ProSupps diebesten Shops der Fitnessbranche bundesweit. Am 05. April kann man siebei Angelstuff antreffen. Mit verschiedenen Aktionen bietetAngelstuff seinen Besuchern die Chance, Shawn so nah wie noch nie zukommen. Zu gewinnen gibt es ein individuell zusammengestelltesProfi-Paket von ProSupps. Via Facebook haben Interessierte dieMöglichkeit diese Qualitätsprodukte zu gewinnnen. Der oder dieAuserwählte wird höchstpersönlich am 05. April vom aktuellen GesichtProSupp's, Shawn Rhoden, gezogen. Mehr Informationen zur Aktiongibt's auf der Facebookseite von Angelstuff.Doch nicht nur das. Für alle die nicht persönlich dabei seinkönnen, überträgt Angelstuff die gesamte Aktion auf Facebook am 05.April hautnah live. Ein Tag mit Shawn wird somit für jeden möglich."Wir freuen uns wahnsinnig auf das Team von ProSupps und ShawnRhoden. ProSupps ist einer der führenden Nahrungsergänzungsherstellerin den USA. Mit Shawn haben sie den Vize Mr. Olympia 2016 als Gesichtihrer Produkte und somit ein Vorbild vieler Sportler. Die entstandeneKooperation von Angelstuff und ProSupps ist eine große Bereicherungund Chance für beide Seiten, die Marktposition zu stärken", so ViktorEngelhardt von Angelstuff. Alle Produkte von ProSupps gibt's andiesem besonderen Tag einmalig um 20 % reduziert bei Angelstuff vorOrt im Shop. Das Team von Angelstuff freut sich auf alleInteressierte.Pressekontakt:MIU24 KG | KonzeptagenturJürgen La-Greca+ 49 511 979 123 70www.miu24.deinfo@miu24.deLeinstraße 3130159 HannoverOriginal-Content von: Angelstuff, übermittelt durch news aktuell