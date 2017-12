Medtronic konnte solide Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

Obwohl sich die Umsatzentwicklung mit einem Plus von 3,0% auf 29,7 Mrd $ leicht unter unseren Erwartungen lag, konnte Medtronic solide Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren. Der Gewinn stieg um 13,8% auf 4,03 Mrd $. Die Anzahl ausstehender Aktien reduzierte sich auf 1,39 Mrd Stück. Als Folge stieg der Gewinn pro Aktie um 16,7% auf 2,89 $. Auch im 1. Quartal lag der Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der Gewinn konnte um 9% auf 1,0 Mrd $ gesteigert werden. Vor allem in den Schwellenländern laufen die Geschäfte hervorragend.

Den Bereich der minimalinvasiven Therapien plant Medtronic umzustrukturieren

Die Geschäftssparten sind lukrativ, aber naturgemäß riskant. Das Unternehmen ist wegen gesundheitsschädlicher Produkte und möglichen Patentverletzungen in einige Gerichtsverfahren verwickelt. Kürzlich sorgte das Produkt Infuse Bone Graft für Komplikationen bei mehr als 6.000 Patienten. Infuse Bone Grafts sind künstliche Proteine die helfen, neues Knochenmaterial wachsen zu lassen.

Mit Resolute Onyx hat Medtronic zum Jahresanfang ein künstliches Gefäß präsentiert, das im Falle von Fettablagerungen in Herzkranzgefäßen den Patienten eingesetzt wird und somit Krankheiten wie Angina Pectoris vorbeugen soll. In das künstliche Gefäß eingebrachte Medikamente werden kontinuierlich abgegeben, um den Heilungsprozess zu fördern. Den Bereich der minimalinvasiven Therapien plant Medtronic umzustrukturieren. Unprofitable Produkte und Dienstleistungen, primär in Bezug auf das Patientenmonitoring sollen veräußert werden.

