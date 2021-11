Medtronic-Aktie: Wirbt mit 5-Jahres-Daten!

Überblick(NYSE:MDT) hat auf der 33. Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz klinische Fünfjahresdaten für die CoreValve- und Evolut-Plattformen zur Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) vorgestellt. In der Studie wurden zwei frühe Klappengenerationen in verschiedenen Klappengrößen bei 864 Patienten mit symptomatischer schwerer Aortenstenose und mittlerem Risiko untersucht. Die Patienten im TAVR-Arm wurden mit 796 Patienten mit mittlerem Risiko verglichen, die für eine Operation am offenen Herzen randomisiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!