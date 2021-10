Medtronic Aktie: Medtronic muss sich einer Sammelklage von kanadischen Nutzern stellen!

In Kanada wurde eine nationale Sammelklage gegen Medtronic Plc (NYSE:MDT) im Zusammenhang mit den Insulinpumpen MiniMed 630G und 670G eingeleitet. Rochon Genova und Cardill Law haben die vorgeschlagene Sammelklage gegen Medtronic, Medtronic MiniMed und Medtronic of Canada wegen der 2016 und 2018 in Kanada zugelassenen Insulinpumpen eingereicht. Wegen desselben Problems, nämlich fehlender oder gebrochener Halteringe, die zu einer Über- oder Unterdosierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



