Medtronic Aktie: Der KGV Vergleich zeigt uns dieses Ergebnis!

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

In der aktuellen Börsensitzung notiert Medtronic Inc. (NYSE:MDT) bei $128,80, nach einem Rückgang von 0,41%. Im letzten Monat stieg die Aktie jedoch um 1,32% und im letzten Jahr um 30,45%. Die Aktionäre könnten daran interessiert sein, zu erfahren, ob die Aktie überbewertet ist, auch wenn das Unternehmen in der aktuellen Sitzung nicht so gut abschneidet wie erwartet.

Unter der Annahme, dass alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung