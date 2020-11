Medtronic Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

Medtronic präsentierte für das 1. Quartal nicht die besten Zahlen. Da viele chirurgische Eingriffe weltweit verschoben werden, ging der Umsatz um 13,2% auf 6,5 Mrd $ zurück. Vom Rückgang waren alle Regionen betroffen, am stärksten die Region Asien-Pazifik mit 18%. Auch in allen Sparten war der Umsatz rückläufig. In der Diabetessparte fiel der Rückgang um 5% noch moderat aus.



