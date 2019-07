Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec wird nach neun Monaten optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

JENA (dpa-AFX) - Der Jenaer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec wird nach einem Sprung bei Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. So sollen die Erlöse nun das obere Ende der bisher kommunizierten Bandbreite von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro erreichen, wie der MDax -Konzern am Montag im Zuge einer überraschenden Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte.



Die operative Marge (Ebit-Marge) dürfte sogar noch besser ausfallen als die bisher erwarteten 15 bis 17,5 Prozent. Im kommenden Geschäftsjahr sei jedoch aus heutiger Sicht nicht mit einer weiteren Margensteigerung zu rechnen, schränkte das Management ein. Grund seien die geplanten strategischen Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Vorläufigen Berechnungen zufolge steigerte Carl Zeiss Meditec in den ersten neun Monaten des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres 2018/19 den Umsatz um rund elf Prozent auf knapp 1,03 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus noch etwa neun Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte voraussichtlich um mehr als ein Drittel auf rund 184 Millionen Euro, wodurch sich die Marge auf 17,9 Prozent erhöhte. Im Vorjahr hatte der Wert noch 14,6 Prozent betragen. Die Meditec-Aktie legte auf die vorläufigen Zahlen zu. Die endgültigen Ergebnisse will der Konzern am 9. August veröffentlichen./tav/mis