Medizintechnik-Hersteller B.Braun legt Bilanz vor

MELSUNGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Hersteller B.Braun stellt am heutigen Freitag (11 Uhr) seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.



In den vergangenen Jahren war der Konzern aus dem nordhessischen Melsungen auf Wachstumskurs gewesen, hatte Umsatz, Gewinn und Mitarbeiterzahl gesteigert. Auch das Geschäftsjahr 2017 sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte das Familienunternehmen vorab mit.

Der Umsatz lag 2016 bei 6,47 Milliarden Euro. Für das vergangene Jahr hatte B.Braun ein Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent prognostiziert. Der Gewinn lag zuletzt bei 396 Millionen Euro. B.Braun stellt mit weltweit rund 58 000 Mitarbeitern in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Den Grundstein für das Unternehmen legte Julius Wilhelm Braun 1839 mit dem Kauf der Rosen-Apotheke in dem nordhessischen Städtchen Melsungen./geh/DP/fba