Medizintechnik: Europäische Medizinprodukteverordnung bremst Innovationsstandort Deutschland

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Fraunhofer ITEM - Überarbeitung der "Medical Device Regulation"gefordertDie Sicherheit von Patienten ist das oberste Ziel der Medizin undMedizintechnik. Um diese zu erhöhen, wurde 2017 auf europäischerEbene die "europäische Medizinprodukteverordnung" (MDR) eingeführt.Im Rahmen einer Veranstaltung des Fraunhofer-LeistungszentrumsTranslationale Medizintechnik unter Federführung desFraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEMwurden die Herausforderungen und Folgen der MDR von Experten,Vertretern kleiner und mittlerer Unternehmen, denVorstandsvorsitzenden des akademischen Dachverbandes DGBMT, desIndustrieverbandes BVMed sowie von Vertretern der acatech und der GMMim VDE diskutiert. Die Branchenvertreter erwarten bedeutende negativeKonsequenzen durch die Verordnung und schlagen konkrete Maßnahmen zurÜberarbeitung der MDR vor.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/770600/Fraunhofer_ITEM_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/770601/Fraunhofer_ITEM.jpg )Ausgangspunkt der Veranstaltung war die Vorstellung ersterErgebnisse einer Marktbefragung von deloitte, mdr-competence undFraunhofer, die ein aktuelles Bild zur Stimmung und Einschätzungabsehbarer Konsequenzen der MDR zeichnet. "Eingeführt mit dem Ziel,die Patientensicherheit zu erhöhen, zeigt die MDR in ihrer jetzigenForm gravierende negative Effekte", sagt Prof. Dr. Theodor Doll,Leiter des Fraunhofer-Leistungszentrums. "Die Folgen sind einerseitsaufkommende Unsicherheit der Patientenversorgung mit bestehendenProdukten, da diese teilweise aufgrund erneuter klinischerBewertungen wieder vom Markt genommen werden, und andererseits diebereits eingetretene Innovationshemmung aufgrund zu hoherEintrittshürden in der EU."Mit den aktuellen Daten differenziert die Studie die bisherigenEinschätzungen der Industrieverbände Spectaris und BVMed beigleichbleibendem Tenor:- Nur 15 % der Hersteller fühlen sich ausreichend über die Umsetzungder MDR informiert.- 40 % der Firmen kündigen bereits auf dem Markt befindlicheMedizinprodukte auf.- 50 % sind der Meinung, dass Produkte oder Produktlinien aufgrundder erhöhten Anforderungen eingestellt werden müssen.- Über 40 % erwarten eine signifikante Preissteigerung der Produkte.- 65 % der Firmen sind gezwungen, Entwicklungsressourcen in dieRegulatorik zu verlagern - auf Kosten der Innovationstätigkeit.- 70% der Firmen sind verunsichert, ob die sie bislang betreuenden"Notified Bodies" sie auch fristenwahrend weiter betreuen werden.Die Folgen für die deutsche und europäische Medizintechnik sindmassiv: "Die Zahlen machen deutlich, dass die Verordnungmittelfristig zu einer Abwanderung in den FDA-geregeltenamerikanischen Markt führen und den Innovationsstandort Deutschlandzum Erliegen bringen wird", erläutert Prof. Doll.Zentraler Wirtschafts- und ArbeitsmarktfaktorAls innovativer Motor der Branche gelten die kleinen und mittlerenUnternehmen, die 93 Prozent der MedTech-Unternehmen (KMU) ausmachen.Doch gerade sie spüren die negativen Wirkungen der MDR und stehen vorkaum überwindbaren Herausforderungen. "Die Kosten für die Entwicklungund die Entwicklungsdauer erhöhen sich stark, sodass die Perspektivenvon Start-ups und KMU in der Branche sich deutlich verschlechtern",weiß Prof. Prof. Dr. Thomas Lenarz, Vorstandsvorsitzender der DGBMT."Auch für Investoren wird es deutlich unattraktiver, in innovativeMedTech-Entwicklungen zu investieren."Gemeinsame Vorschläge zur Optimierung der MDRAuf Grundlage der Marktbefragung erarbeiteten Wirtschaft, Verbändeund Wissenschaft konkrete Maßnahmen, die sowohl die aktuelleSituation entspannen als auch das Vertrauen in den Fortbestand desInnovationsstandorts Deutschland wiederherstellen können. Diesebeinhalten unter anderem die Beschleunigung der Akkreditierung vonNotified Bodies, die Korrektur der Fristen für Hersteller, dieErarbeitung von Umsetzungshilfen, die Weiterführung von Förderungen,die Sonderregelung für die Konformitätsbewertung, das Augenmerk auf"Sondergruppen", die Vermeidung nicht nachvollziehbarer Folgen fürbereits etablierte Produkte sowie die Vermeidung kartellähnlicherStrukturen.Zur ausführlichen Version der Maßnahmen (https://www.item.fraunhofer.de/de/presse-medien/presseinformationen/pm-medical-device-regulation.html)http://www.item.fraunhofer.deDie genannten Maßnahmen wurden von den oben genanntenBranchenvertretern an das Gesundheitsministerium herangetragen.Wissenschaftlicher Kontakt:Fraunhofer ITEMProf. Dr. Theodor DollTelefon 0511 5350 248theodor.doll@item.fraunhofer.dePressekontakt:Fraunhofer ITEMDr. Cathrin NastevskaTelefon 0511 5350-225cathrin.nastevska@item.fraunhofer.deOriginal-Content von: Fraunhofer ITEM, übermittelt durch news aktuell