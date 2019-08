Medizinisches Cannabis: Tilray® vergrößert Anbaufläche am portugiesischen Standort Cantanhede (FOTO)

Nanaimo/Berlin/Cantanhede (ots) -Tilray, global agierender Vorreiter in der Erforschung, dem Anbau,der Produktion und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis hat vorknapp zwei Jahren als erster Hersteller Vollspektrum-Cannabisextraktein pharmazeutischer Qualität auf den deutschen Markt gebracht undversorgt seitdem eine stetig steigende Zahl an Patienten. Um diesnachhaltig gewährleisten zu können, hat der Hersteller erst kürzlichdie Produktionsflächen des EU-Campus erweitert.Um dem stetig wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen undkonstant verfügbaren Cannabisprodukten gerecht zu werden, hat Tilraykürzlich die Produktionsflächen des EU-Campus in Cantanhede, Portugalum eine 200.000 Quadratmeter große Freilandanbaufläche erweitert. Dieneue Fläche ergänzt das aktuelle Produktionsvolumen beiderTilray-Produktionsstandorte in Kanada und Portugal von ca. 65 Tonnenim Jahr. Die erste Ernte wird im Herbst 2019 erwartet. Der EU-Campusvon Tilray ist nicht nur das europaweite Zentrum für Produktion undVertrieb, auch klinische Forschungs- undProduktentwicklungsaktivitäten werden von hier aus gesteuert.Neben der zuverlässigen Versorgung der Patienten ist demkanadischen Unternehmen auch die Unterstützung und Förderung vonStudien ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen von "TIBS" (TilrayBeobachtungsstudie für Schmerz) werden erstmalig über den Zeitraumeines Jahres Patientendaten aus dem schmerzmedizinischen Praxisalltagerhoben. Die Therapie mit Tilray Cannabis-Vollspektrum-Extrakten mussdabei indikationsbezogen und individuell erfolgen. Einzigartig istdie weitestgehend digital ablaufende Dokumentation über dieonline-Plattformen "iDocLive.de" und "mein-schmerz.de.Über Tilray®Tilray ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derErforschung, Herstellung und dem Vertrieb von medizinischem Cannabisund Cannabinoiden. Derzeit werden zehntausende Patienten in dreizehnLändern auf fünf Kontinenten versorgt. Tilray war das ersteUnternehmen, das Patienten in Deutschland GMP-zertifizierteCannabisextrakte anbieten konnte. Als pharmazeutischer Unternehmerstellt Tilray Cannabisextrakte und -blüten zum medizinischen Gebrauchstandardisierter, pharmazeutischer Qualität her. In Deutschlandwerden die Produkte zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln in derApotheke vertrieben. Alle Tilray-Produkte werden mehrfach unabhängigauf ihre Identität und Reinheit geprüft und erfüllen vollumfänglichdie qualitativen und regulatorischen Anforderungen des AMG und BtmG.Weitere Informationen unter www.tilray.de.Pressekontakt national:health angels GmbHCarmen KrügerAn der Alster 8520099 Hamburg+49 (0) 151 1438 56 66krueger@health-angels.agencyFirmenkontakt nationalTilray Deutschland GmbHMichael PfefferFriedrichstr. 153A10117 Berlin+49 (0) 30 7262 196 92presse@tilray.dehttp://www.tilray.deOriginal-Content von: Tilray Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell