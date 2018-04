Medizinische Behandlungsfehler: Der lange Weg zum Schadensersatz (VIDEO)

Stuttgart (ots) -"Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin amDienstag, 3. April 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Medizinische Behandlungsfehler - wieso viele Opfer jahrelang umSchadensersatz kämpfen müssenIngo Rickert aus Ludwigshafen verlor nach einer Knie-Operationsein Bein, weil er sich mit dem Krankenhauskeim MRSA infiziert hatte.Er kämpft seit Jahren um Schadensersatz, obwohl mehrere Gutachten vonBehandlungsfehlern ausgehen. Nun muss er vor Gericht ziehen. LautExperten kein Einzelfall, denn Versicherungen wehren sich mit allenMitteln gegen die enormen Folgekosten von Behandlungsfehlern.Der Trick mit der Regionalität - die weite Reise angeblicherRegionalprodukteViele Lebensmittelhersteller werben mit Regionalität um Kunden zulocken, die heimische Produzenten unterstützen und weiteTransportwege vermeiden wollen. Doch häufig sind Produkte, dieangeblich "aus der Region" stammen, hunderte Kilometer weit gereist."Marktcheck" deckt die Tricks der Industrie auf und zeigt, worauf manim Supermarkt wirklich vertrauen kann.Wenn der Handel die Gewährleistung verweigert - "Marktcheck"mischt sich einFamilie Kustermann aus Kirchheim unter Teck hat ein Samsung-Tabletbei Mediamarkt gekauft, das sich nach kurzer Zeit nicht mehrhochfahren lässt. Obwohl der Schaden während der Gewährleistungsfristaufgetreten ist, weigert sich der Händler, das Gerät umzutauschen.Ein Fall für den "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.Besser schlafen dank Nackenstützkissen - worauf man beim Kaufachten mussFür erholsamen Schlaf spielt das richtige Kissen eine wichtigeRolle. Gegen Verspannungen sollen sogenannte Nackenstützkissenhelfen. "Marktcheck" erklärt, worauf man beim Kauf achten muss, umfür jede Schlafposition das richtige Kissen zu finden.Werkstattportale im Netz - Bestpreisgarantie oder teureLockangebote?Werkstattportale im Internet werben damit, für eine Autoreparaturimmer den günstigsten Preis zu finden. "Marktcheck"-AutoexperteThorsten Link nimmt verschiedene Angebot unter die Lupe. DieStichprobe zeigt: Überteuerte Angebote, falsche Streichpreise undunvollständige Kostenvoranschläge sind an der Tagesordnung. WelcheFallstricke lauern und worauf man beim Werkstattbesuch achten sollte,erklärt der "Marktcheck"-Experte.Tipp der Woche - versalzenes Essen wieder genießbar machenEinmal nicht richtig aufgepasst und schon ist es passiert: zu vielSalz in der Suppe, das Essen ruiniert. Die "Marktcheck"-WG will dasnicht hinnehmen und testet verschiedene Tricks aus dem Internet."Marktcheck" zeigt, welcher Kniff das Essen wieder genießbar macht."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell