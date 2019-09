Medizini bringt großes Zahlen-Poster zum Schulstart heraus (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Vorschulkinder und Abc-Schützen aufgepasst: medizini bringt zumSchulstart das tolle neue "Dein Zahlen-Poster" in DIN-A2, zumAnschauen, Aufhängen und Merken. Damit macht das Zahlen-Lernenrichtig Spaß, und - typisch für medizini - spielerisch wird dabei dieLust am Zählen und das Interesse für die Magie der Zahlen geweckt,die diese auf Klein und Groß ausüben. Harald Lorenz, Chefredakteurvon medizini: "Unser Poster bringt Kindern anschaulich und emotionalansprechend die Welt der Zahlen nahe. Es kommt ihrer Neugier undWissbegierde entgegen und ist zudem passend für jedes Kinder- oderKlassenzimmer der kleinen Abc-Schützen."Und so ist das DIN-A2-Poster aufgebaut:- Zu jeder Zahl gibt es entsprechend viele süße und anschaulicheTierbilder zum Zählen sowie einprägsame Kurzbeschreibungen ("Ein Orcaspringt", "Zwei junge Elefanten spielen", "Drei Pferde galoppieren"etc.).- Zusätzlich regen interessante Fakten die Fantasie der Kinder an:So wird beispielsweise bei der Zahl 1 erläutert, dass sie bei unsdie beste Schulnote ist, in der Schweiz die schlechteste ("Wissen zumWeitererzählen"). Die Zahl 2 steht für etwas, das es doppelt gibt,wie zwei Hände, zwei Füße ("zum Einprägen"). Die Zahl 3 kommt häufigin Märchen vor in Form von drei Wünschen oder drei Prüfungen("magische Zahlen"). Sechs Seiten hat dagegen ein Würfel, alleInsekten laufen auf sechs Beinen, Bienenwaben sind sechseckig,Schneeflocken und Eiskristalle auch ("Naturkunde"). Und für kleineFußballfans darf natürlich die Info nicht fehlen, dass dieRückennummer 9 für den Mittelstürmer steht.Über medizini:medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische,altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf.Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in dievielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin bestehtaus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen dieschönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessanteSachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationenpräsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi& Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufteAuflage bei 1.357.042 Exemplaren (IVW II/2019). medizini erscheint imWort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell