Mediziner rät von feuchtem Toilettenpapier ab

Baierbrunn (ots) - Brennen und Jucken am After können zuübertriebener Hygiene verleiten, die die Beschwerden noch verstärkt.Der Vorsitzende des Berufsverbands der Coloproktologen, Dr. BernhardStrittmatter, rät im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"beispielsweise von feuchtem Toilettenpapier ab: "Es enthält oftDesinfektionsmittel und Duftstoffe, die die Haut reizen." Stattdessenempfiehlt er hautfreundliche Baby-Pflegetücher, die Reinigung mitklarem Wasser und das Trockentupfen mit weißem Toilettenpapier. Sosind auch Blutungen leichter zu erkennen - oft erste Anzeichen fürHämorriden. "Dann muss der Patient zum Arzt, der die Ursache abklärenkann", so der Freiburger Proktologe. In der aktuellen "ApothekenUmschau" finden Leserinnen und Leser weitere praktische Tipps, wiesich im Alltag durch einen gesunden Lebensstil Hämorriden vorbeugenlässt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.