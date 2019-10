Mediziner: Zweimal pro Woche raus in die Natur

Baierbrunn (ots) - Regelmäßige Abstecher ins Grüne sind wichtigfür die Gesundheit. "Wir sind genetisch auf die Natur ausgerichtet,nicht auf Beton", betont Andreas Michalsen, Charité-Professor undArzt für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus in Berlin, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Und sobald der Mensch gegensein biologisches Programm lebt, schadet das der Gesundheit."Michalsen empfiehlt, sich mindestens zweimal pro Woche 30 bis 45Minuten in der Natur zu bewegen. Der Aufenthalt im Grünen verringertStressempfinden, Blutdruck und Puls; zudem regenerieren sichGedächtnis und Aufmerksamkeit, während die an Entzündungenbeteiligten Immunwerte sinken. Ängste und Depressionen gehen zurück,bei Kindern lassen ADHS-Symptome nach. Die Menschen fühlen sichbesser, seelisch und körperlich.Charité-Professor Michalsen ist überzeugt davon, dass Ärzte ineinigen Jahren Bewegung in der Natur per Rezept verordnen werden."Die Natur als Arzt wird wichtiger werden", glaubt er. "SolcheVerordnungen werden Eingang finden in die Medizin, vor allem instädtischen Gebieten."In der aktuellen "Apotheken Umschau" erklären Experten, warum derAufenthalt in der Natur und der Blick ins Grüne so heilsam sind - zurPrävention, aber beispielsweise auch nach einer Operation.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell