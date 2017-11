Mediziner: Schlaf braucht besseres Image (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Das schlechte Image des Schlafs in unserer Leistungsgesellschaftbereitet Medizinern Sorgen. "Wenn wir wenig schlafen, fühlen wir unsals Helden", sagt Professor Winfried Randerath, Vorstandsmitglied derDeutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Obwohl Schlafmangel ähnlichwie Übergewicht und Nikotinsucht die Gesundheit gefährdet, gilt erlaut Randerath immer noch als chic. "Hier muss sich die Wahrnehmungdringend ändern." Dem Experten zufolge verdient der Schlaf in derPrävention künftig "genauso viel Beachtung wie gesunde Ernährung,körperliches Training und Raucherentwöhnung". Doch auch diegesellschaftlichen Rahmenbedingungen sollten sich nach Meinung desSchlafmediziners ändern: "Viele Menschen müssen bei uns gegen ihreinnere Uhr leben. Die Schule etwa beginnt zu früh", so Randerath. Ineiner repräsentativen GfK-Umfrage für die "Apotheken Umschau" bei2.161 Bundesbürgern ab 14 Jahren bezeichnete sich mehr als jederDritte (34,4 Prozent) als Nachteule, die abends erst richtig munterwird und dafür morgens lieber länger schläft.Häufig ist der Schlafmangel Experten zufolge hausgemacht. Sosollten zum Beispiel Fernseher, Computer, Laptop, Tablet und Handyaus dem Schlafzimmer verbannt werden. "Elektronische Medien erhöhenden Aktivitätslevel und signalisieren dem Gehirn durch dasbeleuchtete Display, dass es draußen noch hell ist. Beides hält vomSchlafen ab", sagt Professor Jörg Lindemann, Schlafmediziner amUniklinikum Ulm. In der GfK-Umfrage räumten 36,6 Prozent der Frauenund Männer ein, vor dem Einschlafen im Bett häufig ihr Smartphone,Tablet oder Laptop zu benutzen. Sogar mehr als jeder zweiteBundesbürger (53,8 Prozent) sieht abends regelmäßig fern und schläftdabei oft vor dem TV-Gerät ein.Mehr Informationen zum Thema Schlaf finden Sie in der aktuellenAusgabe der "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell