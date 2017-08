Medizin studieren ab Herbst 2017 - trotz Hochschulstart-Ablehnung und zwar dort, wo andere Urlaub machen

Hamburg (ots) - Es ist wieder soweit: Zehntausende Abiturientenerhalten Ablehnungsbescheide. Und trotzdem können sie noch diesesJahr Medizin studieren - ohne Noten-NC und Wartezeit. Die Agentur"MediStart - Medizin-Studienplätze ohne NC & Wartezeit" verhilftdeutschen Studienplatzbewerbern zu englischsprachigen Studienplätzenan beliebten EU-Universitäten, und zwar dort, wo andere Urlaubmachen. Zum Beispiel in Rijeka an der kroatischen Adria-Küste,südlich von Venedig und Triest.Die Auslandsapprobation ist europaweit anerkannt. DieStudiengebühren in Rijeka liegen bei 4.500 Euro/Semester. "MediStartbetreut das Bewerbungsverfahren und ist auch am ausländischenStudienort präsent", sagt MediStart-Geschäftsführer SebastianErnsting. "Mitte September findet der Aufnahmetest in Frankfurt/M.statt. MediStart-Studienbewerber werden vorher exklusiv vorbereitet.Oktober 2017 beginnt das Studium."Bei Beauftragung von MediStart bis 23. August 2017 sindVorbereitungskurs und Aufnahmetest kostenfrei.MediStart ist eine der führenden europäischenStudienplatz-Agenturen und berät in Deutschland, Österreich und derSchweiz Abiturienten, Studenten und ihre Eltern zum Studium inHumanmedizin, Zahnmedizin und Tiermedizin ohne Numerus clausus undWartezeit. Zu den MediStart-Beratern zählen renommierteHochschullehrer und erfahrene Studienplatzberater mit vielfältigenKontakten im In- und Ausland. Als 100%iges Tochter-Unternehmen derUNIRAG Healthcare Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg istMediStart unabhängig von den Interessen in- und ausländischerHochschulen und damit ausschließlich dem Abiturienten selbstverpflichtet. Die Qualität von MediStart ist durch deutscheRechtsanwälte geprüft. Aufnahmetests und entsprechendeVorbereitungskurse werden von MediStart grds. in Deutschland undÖsterreich organisiert. Die Teilnahme an den Info-Tagen istkostenfrei. Info-Blätter und persönliche Info-Termine könnenreserviert werden unter www.medistart.de/kontakt oder Telefon +49(0)40 41343660.Pressekontakt:Adrian Kaiser, MediStart-StudienplatzberaterMediStart GmbH & Co. KGMedizin-Studienplätze ohne NC & Wartezeit im EU-AuslandNeuer Wall 50D-20354 Hamburg, DeutschlandTelefon +49 (0)40 413 436 60Telefax +49 (0)40 413 436 61eMail: info@medistart.deInternet: www.medistart.deOriginal-Content von: MediStart | Medizin-Studium im Ausland ohne NC & Wartezeit, übermittelt durch news aktuell