Medizin 2020: Neue Medikamente in Sicht

Berlin (ots) - Für viele Patientinnen und Patienten wird es 2020 neueBehandlungsmöglichkeiten geben. Denn Pharma-Unternehmen haben für zahlreicheMedikamente die EU-Zulassung beantragt oder kürzlich erhalten. Der Verband derforschenden Pharma-Unternehmen (vfa) rechnet daher für 2020 mit derMarkteinführung von mehr als 30 Medikamenten mit neuem Wirkstoff in Deutschland;2019 waren es 25. "Die forschenden Pharma-Unternehmen sind innovativ auf vielenmedizinisch relevanten Gebieten. Für 2020 sind insbesondere weitere neueMedikamente gegen verschiedene Krebsarten, aber auch mehreren neue Antibiotikazu erwarten. Aber auch für Patienten und Patientinnen mit vielen anderenKrankheiten wird es neue Behandlungsmöglichkeiten geben." Das sagtevfa-Präsident Han Steutel zu heute in Berlin.Gegen Infektionskrankheiten2020 könnten gleich mehrere neue Antibiotika verfügbar werden, die auch beiBakterien mit Resistenzen gegen ältere Medikamente wirksam sind. Denn dreiMittel haben bereits die EU-Zulassung erhalten, für ein weiteres ist dieZulassung empfohlen und für vier weitere Antibiotika ist sie beantragt. Hinzukommt noch ein Mittel gegen Milzbrand, das Antikörper enthält. "Mit diesenMedikamenten können Pharma-Unternehmen dazu beitragen, einige Resistenzen zuüberwinden und Schwerkranke zu heilen. Gegen andere resistente Keime werden abernoch neue Lösungen benötigt. Diese zu entwickeln, und die Finanzierbarkeitdieser Entwicklungen zu sichern, wird eine der großen Aufgaben von Industrie undPolitik für die nächsten Jahre sein", so Han Steutel.Als weitere Mittel gegen Infektionskrankheiten könnten neue Impfstoffe gegenCholera und Hepatitis B sowie Mittel gegen HIV-Infektionen herauskommen.Gegen Krebserkrankungen2020 dürfte ein Viertel der neuen Medikamente gegen eine Krebserkrankunggerichtet sein. Dabei liegt der Fokus vor allem auf seltenen Krebsarten wieakuter myeloischer Leukämie (AML), Myelofibrose, Multiplem Myelom,tenosynovialen Riesenzelltumoren oder blastischen plasmazytoiden Neoplasiendendritischer Zellen. Han Steutel dazu: "Dass auch gegen diese seltenenTumorarten Medikamente entwickelt werden, ist nicht zuletzt der OrphanDrug-Verordnung der EU zu verdanken. Pharma-Unternehmen erhalten durch sieUnterstützung bei der Entwicklung von Medikamenten gegen seltene Erkrankungen,und bessere Marktkonditionen nach deren Zulassung." Sollte ein durch dieVerordnung gefördertes Medikament auch noch gegen eine häufigere Krankheitzugelassen werden, erlischt der Status wieder. So bleibt er auf selteneErkrankungen fokussiert. Auf seltene Unterformen an sich häufiger Krankheiten(wie Brust- oder Darmkrebs) ist er nicht anwendbar.Neue Behandlungsmöglichkeiten könnten auch gegen Brust-, Prostata- undMagenkrebs sowie nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom dazukommen. Außerdem könntezum zweiten Mal nach 2019 ein Krebsmedikament die Zulassung organübergreifendfür jegliche Tumore erhalten, die eine bestimmte Genmutation aufweisen.Gentherapien gegen seltene ErkrankungenSpinale Muskelatrophie (eine fortschreitende Lähmung) und Beta-Thalassämie (diezu Anämie führt) sind zwei selten auftretende Erbkrankheiten. Bis Ende 2020könnten beide mit einer Gentherapie behandelbar werden.Im Rahmen einer solchen Therapie werden einige Zellen des Patienten "vor Ort"oder im Labor mit den intakten Genen ausgestattet, die sie benötigen. Dieeinmalige Anwendung der Therapie kann zu einem anhaltenden Behandlungserfolgführen.Gegen Störungen der BlutgerinnungMedikamente für Patienten mit Gerinnungsstörungen bleiben weiter auf der Agendader Pharma-Unternehmen. Statt Hämophilie A und B (wie in den letzten Jahren)stehen nun die Thrombozytopenie (Blutplättchen-Mangel) und idiopathischerthrombozytopenischer Purpura (autoimmuner Zerstörung von Blutplättchen) imFokus.Gegen weitere Erkrankungen, mit neuen WirkprinzipienZum breit gefächerten Spektrum der neuen Medikamente von 2020 könnten unteranderem auch Mittel gehören, die jeweils mit einem neuen Wirkprinzip gegenOsteoporose, schwere Depression oder überhöhten Cholesterinspiegel eingesetztwerden können. Auch gegen Abstoßungsreaktionen bei Nierentransplantationen wirdvoraussichtlich ein Medikament verfügbar, das auf neue Weise wirksam ist.DisclaimerDiese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auflaufenden und abgeschlossenen Zulassungsverfahren für neue Medikamente beruhen.Doch weder Dauer oder Ausgang der Zulas¬sungsverfahren noch die Terminekommender Markteinführungen lassen sich verbindlich angeben. Auch anderebekannte wie auch unbekannte Ungewissheiten und andere Faktoren können dazuführen, dass der tatsächliche Fortgang der Ereignisse wesentlich von den hiergegebenen Einschätzungen abweicht. Der vfa und seine Mitgliedsunternehmenübernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagenfortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. DieAngaben erheben auch für keinen Zeitpunkt den Anspruch auf Vollständigkeit.Weitere Informationen- zu Krebsmedikamenten:www.vfa.de/krebsmedikamente-in-zulassung.pdf- zu Antibiotika: www.vfa.de/antibakterielle-pipeline- zu Medikamenten gegen seltene Erkrankungen:www.vfa.de/orphandrugsDer vfa ist der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Ervertritt die Interessen von 45 weltweit führenden Herstellern und ihren über 100Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- undWirtschaftspolitik. Die Mitglieder des vfa repräsentieren rund zwei Drittel desgesamten deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland ca.80.000 Mitarbeiter. Mehr als 18.000 davon arbeiten in Forschung und Entwicklung.Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/vfapharmaPressekontakt:Dr. Rolf HömkeKommunikation Forschung und Medizin des vfar.hoemke@vfa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38861/4478477OTS: vfa - Verband forschender Pharma-UnternehmenOriginal-Content von: vfa - Verband forschender Pharma-Unternehmen, übermittelt durch news aktuell