Mediso vollzieht Technologietransfer für neuartiges MRT-Spektrometer

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Mediso Medical Imaging Systems kündigte heute an, dass es den Technologietransfer für das neue MRT-Spektrometer Cameleon4(TM) mit RS2D (Straßburg, Frankreich) vollzogen hat. Nach der Übertragung der geistigen Eigentumsrechte kann die neue Konsole nahtlos in die cryogenfreie 3T und 7T MRI-Produktlinie nanoScan® integriert werden und damit eine überlegene Bildgebung garantieren. Die Vertragskonditionen wurden nicht veröffentlicht.In den letzten sieben Jahren arbeiteten Mediso und RS2D im Rahmen einer Technologielizenz und eines kommerziellen Vertrages zusammen an der neuen Linie von nanoScan® 3T und 7T MRI Systemen, die alle auf einer patentierten, vollständig kryogenfreien supraleitenden Magnettechnologie basieren. 2019 bauten die Unternehmen ihre Zusammenarbeit weiter aus und schlossen einen Technologietransfervertrag ab, der Mediso Zugang zum gesamten geistigen Eigentum verschaffte.Gergo Bagaméry, Director of Preclinical Product Development bei Mediso, kommentierte: "Das Know-how der Kernbildgebungstechnologien zu bewahren, war für Mediso immer unerlässlich. Diese Vereinbarung stärkt MRI als Kernkompetenz, sowie PET, SPECT und CT, und vervollständigt damit das gesamte Bildgebungs-Portfolio. In den vergangenen Jahren haben wir erhebliche Ressourcen in den Aufbau eines MRI-Elektronik- und Sequenzentwicklungsteams investiert, und diese Technologie ermöglicht es uns, neuartige, hochwertige MRI-Anwendungen auf den Markt zu bringen."Rémy Schimpf, Senior VP Sales bei Nanalysis und Gründer von RS2D kommentierte: "Wir haben in den vergangenen sieben Jahren eine fruchtbare Beziehung zu Mediso unterhalten und freuen uns darauf, die Beziehung noch viele Jahre weiter zu stärken. Durch unser verstärktes F&E-Team in Straßburg haben wir die vierte Generation des Spektrometers, das Cameleon4(TM), auf den Markt gebracht, mit dem wir unsere Möglichkeiten für alle NMR- und MRT-Anwendungen weiter ausbauen können."Mediso (https://mediso.com/) ist seit mehr als 30 Jahren ein wichtiger Akteur in der medizinischen Bildgebung mit einem hohen Profil in der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von multimodalen Hybridbildgebungssystemen. Neben der marktführenden nanoScan PET/CT und SPECT/CT Bildgebungsplattform hat Mediso die weltweit ersten integrierten PET/MRI- und SPECT/MRI-Systeme auf den Markt gebracht. Durch die Aufnahme der vollständig kryogenfreien 3T- und 7T-Magnete und des SiPM-basierten PET-Einsatzes in die Produktlinie verfügt die nanoScan-Familie über die größte Installationsbasis von integrierten PET/MRI-Systemen.Nanalysis Corp. (https://www.nanalysis.com/), mit Sitz in Calgary, Kanada, entwickelt und fertigt portable Kernspinresonanz (engl. Nuclear Magnetic Resonance, NMR) Spektrometer für den Laborbedarf und industrielle Märkte. Seine hochmodernen 60 und 100 MHz Spektrometer bedürfen keiner flüssigen Kryogene. Über seine europäische Tochtergesellschaft RS2D entwickelt das Unternehmen eigene proprietäre Hardware und Software, die in Magnetresonanztomographie- und Kernspinresonanz-Systeme der nächsten Generation integriert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1493292/Mediso_nanoScan_7T.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1493293/Mediso_Logo.jpgOriginal-Content von: Mediso Medical Imaging Systems, übermittelt durch news aktuell