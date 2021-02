Medipharm Labs Aktie: Kurse ziehen an!

Die Medipharm Labs Aktie kommt immer weiter in den Bereich der wichtigen 200-Tagelinie. Hier kann es gut sein, dass diese in Kürze von den Bullen erobert wird. Wenn das geschafft ist, so ist das ein exzellentes Zeichen von Stärke. Es besteht so die Chance auf Bildung eines Bodens.

Diese Bodenbildung kann gut und gerne bis in den Bereich von 1,40 USD führen.