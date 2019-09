Medios: Jahresziele 2019 angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG wegen des sehr starken Starts in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die Umsatz- und Ergebnisziele angehoben. Demnach erwarte das Unternehmen einen Umsatz in einer Range zwischen 500 und 510 Mio. Euro (zuvor: mehr als 440 Mio. Euro), ein adjustiertes EBITDA von 17 bis 18 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



