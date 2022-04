Medios Aktie KAUFEN. Platow Brief sieht schuldenfreies organisches und anorgansiches Wachstum mit klarer Strategie.

Der Specialty Pharma Solutions Anbieter Medios AG (ISIN: DE0005760029) wird vom Platow Brief im heutigen Gastbeitrag als klarer Kauf gesehen. Und natürlich sieht man die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz in Höhe von 1,45 – 1,60 Mrd EUR – entspräche einem Anstieg von 6,8 – 17,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dazu ein EBITDA im Bereich von 52,0 – 58,0 Mio für 2022 erwartet – ein Anstieg von 35,3 – 50,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommen aber für den Platow Brief noch einige weitere Argumente die für die derzeit „günstig bewertete Aktie“ sprechen:

Medios ist auf dem richtigen Pfad

Medios ist als einer der führenden Spezial-Pharmazieanbieter in einem attraktiven Zukunftsmarkt (jährliche Wachstumsrate bei etwa 9%) unterwegs. Die Berliner versorgen mehrere hundert Apotheken deutschlandweit zum einen mit einer breiten Palette von Arzneimitteln, zum anderen aber auch mit individueller, auf die akuten Bedürfnisse bestimmter Patientengruppen abgestimmter Medizin.

In beiden Bereichen haben sich die Hauptstädter in den vergangenen beiden Jahren mit je einer passgenauen Akquisition zielgerecht verstärkt. Trotz der derzeit noch ausbaufähigen Margenentwicklung überzeugen uns der klare Fokus und die künftigen Chancen des von CEO Matthias Gärtner geführten Unternehmens.

Mit dem Erwerb von Cranach Pharma öffnete sich Gärtner im Januar 2021 die Möglichkeit zur bundesweiten Ansprache von Apotheken für den umsatztragenden (2021: 95% des Konzernumsatzes), aber margenschwachen (2021: EBITDA-Marge von 2,6 nach 1,7%) Medikamentenhandel. Der Erwerb der New Compounding Pharma aus Mannheim im vergangenen November stärkte jetzt auch die margenstarke (EBITDA-Marge 2021: 12,7 nach 9,5%) Individualmedizin, auf die der vom CFO zum CEO aufgestiegene Unternehmenslenker große Zukunftshoffnungen setzt. 2022 rechnet er „mit einer deutlichen und nachhaltigen Steigerung der Ergebnismarge“ (Guidance: 3,6 nach 2,8%) und kündigte weitere Akquisitionen an.



„Medios Aktie kaufen“ reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Uns imponiert der sehr zielgerichtete Ausbau des Geschäftsmodells, der sicherlich künftig auch Früchte tragen wird. Analysten kalkulieren mit einem Ausbau der EBITDA-Marge von historisch 2,7 auf perspektivisch 3,9%. Das ist immer noch steigerbar, ergibt zusammen mit den erwarteten Umsatz- (+13% p. a.) und Ergebnissteigerungen (+66% p. a.) ein stimmiges Gesamtbild. Die SDAX-Aktie (29,60 Euro; DE000A1MMCC8), bei der wir im Februar ausgestoppt wurden, ist zudem mit einem chancenreichen 2022er-KGV von 31 (historischer Schnitt: 43) bewertet. Uns gefallen zudem die schuldenfreie Bilanz mit reichlich Cash-Reserven (168,4 Mio. Euro), die Spielraum für Übernahmen liefern, sowie die zuletzt gute Free Cashflow-Marge von 5,8%.

Wir steigen bei Medios wieder ein. Stopp: 22,50 Euro.

