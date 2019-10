Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Mediobanca":

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA weist am 14.10.2019, 14:42 Uhr einen Kurs von 10.08 EUR an der Börse BrsaItaliana auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,81 % und somit 1,97 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,83 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA-Aktie hat einen Wert von 17,93. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,01). Der RSI25 liegt bei 36,01, was bedeutet, dass Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.