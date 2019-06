Bei Medikamententherapie auf Alkohol verzichten

Baierbrunn (ots) - Viele Medikamente vertragen sich nicht mitAlkohol. "Während einer Medikamententherapie rate ich grundsätzlichdazu, auf Alkoholkonsum in jeglicher Form zu verzichten", sagtProfessor Peter Ruth, Pharmakologe an der Universität Tübingen, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Es gebe zahlreichehochproblematische Wechselwirkungen, die sich nicht abschätzenlassen. Schon bei einfachen Schmerzmitteln sei Vorsicht geboten,betont Apothekerin Kathrin Grethe aus Karlsruhe. "Wenn man zuAcetylsalicylsäure, die für den Magen sowieso nicht gut verträglichist, zusätzlich Alkohol konsumiert, kann dies das Risiko fürMagen-Darm-Geschwüre oder Blutungen weiter steigern." Dasselbe giltfür alle nichtsteroidalen Schmerzmittel.Probleme könne es auch bei Tabletten geben, die ihren Wirkstoffüber einen längeren Zeitraum freigeben. "Vor allem hochprozentigerAlkohol verzögert die Magenentleerung. Deswegen kann sich dieTablette dort vorzeitig komplett auflösen und eine viel zu hohe Dosisauf einmal in den Körper abgeben", erklärt Grethe. Viele sogenanntezentral dämpfende Arzneien wirken mit Alkohol deutlich stärker. Dazuzählen neben Opiaten auch Schlaf- und Beruhigungsmittel wieBenzodiazepine sowie Antidepressiva oder Neuroleptika. "Dieberuhigenden Effekte verstärken sich überproportional, der Patientfühlt sich benommen, kann sich schlechter konzentrieren oder erleideteinen Schwindelanfall", sagt die Apothekerin. Arzneien wie dasSchmerzmittel Paracetamol oder das Rheumamedikament Methotrexatbelasten in Kombination mit Alkohol die Leber stärker.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell