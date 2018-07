Medikamentenskandal: Wie lange kann Woidke Frau Golze noch (aus-) halten? AfD-Abgeordnete Birgit Bessin und Rainer van Raemdonck fordern bedingungslose Aufklärung bei der Landtagssondersitzung (VIDEO)

Potsdam (ots) -Der gesundheitspolitische Sprecher, Dr. Rainer van Raemdonck, unddie stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Birgit Bessin, erwarten in der morgigen außerplanmäßigenSitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags Brandenburg (25.7.18,10.00 Uhr) endlich Aufklärung und das Ende des Schönredens undVertuschens im Medikamentenskandal.Dr. Rainer van Raemdonck: "Wenn Golze morgen eingestehen muss,dass sie ihrer Verantwortung als Gesundheitsministerin nicht gerechtgeworden ist und dadurch möglicherweise Krebspatienten zu Schadengekommen sind, muss sie zurücktreten."Birgit Bessin: "Die Menschen in Brandenburg fragen sich, wie langenoch wird Woidke eine solche Gesundheitsministerin halten können -oder wollen? Die Golze-Krise entwickelt sich zunehmend zurWoidke-Krise. Nach dem Sommertheater mit Schröter und Görke zeigtWoidke wieder einmal, dass er seinen Laden nicht im Griff hat."Mehr Informationen gibt es schon live während der Sitzung desGesundheitsausschusses über die sozialen Medien der AfD-Fraktion. DieSitzung des Ausschusses und die Fragen der beiden AfD-Abgeordneten anMinisterin Golze und an unabhängige Experten können Sie im livestreamverfolgen. Den Link finden Sie u.a. auf www.facebook.com/afdfraktionPressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell