Medikamentenskandal Brandenburg: Landesgesundheitsamts-Präsident Mohr hat den Landtagsausschuss falsch informiert (FOTO)

Potsdam (ots) -In der zweiten Sondersitzung des Landtags-Gesundheitsausschusseszum Medikamentenskandal fehlte der Präsident desLandesgesundheitsamtes Detlev Mohr. Wahrscheinlich aus gutem Grund:Die Einsicht der AfD-Fraktion in die Akten der Staatsanwaltschafthatte ergeben, dass Mohr den Ausschuss falsch informiert hatte.Er wäre von der Kommunikation in seiner Behörde völligausgeschlossen gewesen, seine Mitarbeiter hätten ihn nichtinformiert. Im Grunde genommen hätte er gar nichts gewusst vonmöglichweise gestohlenen und unwirksamen Krebsmedikamenten. Derinterne E-Mail-Verkehr entlarvt den Präsidenten des Landesamtes. Erwar informiert.Dazu erklärt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion,Dr. Rainer van Raemdonck:"Auch diese zweite Sondersitzung des Gesundheitsausschusses warnichts als ein erneutes rot-rotes Trauerspiel. Eine linke Ministerin,die alle Verantwortung für die Aufklärung ihres Skandals jetzt ihrer'Task-Force' zuschiebt und ein SPD-Ministerpräsident, der sichunermüdlich für nicht zuständig und nicht aussagefähig erklärt unddie Abgeordneten vor den Kopf stößt, indem er erklärt, er könne'nicht den ganzen Tag hier sitzen' und im Ausschuss bei der Klärungder Vorwürfe gegen sich und seine Gesundheitsministerin helfen. Undder, der offensichtlich einen großen Teil der Verantwortung für denSkandal trägt, kommt gar nicht erst: Der Präsident desLandesgesundheitsamtes Mohr bleibt dem Ausschuss fern. Er wusstewohl, dass unsere Akteneinsicht ihn entlarven würde. Es ist ganzklar: Entgegen seiner bisherigen Aussagen hätte Mohr informiertgewesen sein müssen. Spätestens im Frühjahr 2017 war er per Mail übermögliche kriminelle Machenschaften in Kenntnis gesetzt worden - undhandelte nicht. Warum? Das hätte die AfD-Fraktion ihn gerne gefragtund das werden wir ihn auch fragen."Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Birgit Bessin,ergänzt:"Für mich ist seit unserer Akteneinsicht klar, dass Mohr nichtlänger Präsident des Landesgesundheitsamtes bleiben kann. Er hat sichin der ersten Sondersitzung disqualifiziert, als er erklärte, nichtsgewusst zu haben. Er hat sich jetzt erst recht disqualifiziert,nachdem bekannt ist, dass er im Ausschuss nicht die Wahrheit gesagthat. Ohne vorher ein Gespräch zu führen, hat er die eigenenMitarbeiter angezeigt und jetzt, wo klar ist, dass sie keine Schuldtrifft, gibt es vom Präsidenten kein Wort der Entschuldigung. Mohrkann keine Behörde leiten, er versagt bei der Personalführung. DieserMann darf keinen Tag länger verantwortlich zeichnen für Gesundheitund körperliche Unversehrtheit der Brandenburger. MinisterpräsidentWoidke hat seiner Gesundheitsministerin bestätigt, sie genieße'momentan' sein Vertrauen. Dann ist es jetzt an Golze, nun endlicheinmal zu handeln: Sie muss Mohr sofort entlassen. Das wird ihr dasvermeintliche Allheilmittel 'Task-Force' nicht abnehmen können."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell