Mit Medikamenten ans Steuer - Vorsicht bei Erkältung und Schmerzen

Berlin (ots) - Quälende Kopfschmerzen, labiler Kreislauf, Allergien, Erkältungenund grippale Infekte - es gibt viele Leiden, die den Alltag manchmalbeschwerlich machen. Um Gesundheit und Verkehrstauglichkeit wiederherzustellen,werden leider oft die Signale des Körpers ignoriert. Die Auswirkungen derErkrankung sind ebenso ernst zu nehmen, wie Nebenwirkungen eingenommenerMedikamente. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, rät bei Schmerzen oderErkältung zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr. Sind Schmerzen oderErkältung besonders stark, empfiehlt der ACE, Auto und Fahrrad stehenzulassen.Jeder Verkehrsteilnehmende ist für seine Fahrtauglichkeit eigenverantwortlich.Es gibt kein Gesetz, das die Teilnahme am Straßenverkehr bei Einnahme vonMedikamenten generell verbietet oder einschränkt. Viele Verkehrsteilnehmendenwissen oft nicht, dass sie nach Einnahme bestimmter Medikamente nicht mehrfahrtüchtig sind. Neben zahlreichen verschreibungspflichtigen Arzneimittelnzählen zu diesen einschränkenden und verkehrsrelevanten Medikamenten auch vieleder frei verkäuflichen, wie Schmerzmittel, Schnupfenspray, Hustensaft,Appetitzügler und weitere. Bei einigen pflanzlichen Medikamenten kommt derbeträchtliche Alkoholgehalt, der unter Umständen im zweistelligen Prozentbereichliegen kann, noch hinzu.Ist ein Verkehrsteilnehmender in medikamentöser Behandlung, empfiehlt der ACEsich in der behandelnden Arztpraxis oder der Apotheke zu informieren, ob manunter der eingenommenen Medikation verkehrstüchtig ist. Wichtig auch: Dabeiehrlich über die Einnahme aller Medikamente, auch der rezeptfreien, Auskunftgeben. Manchmal können durch die gleichzeitige Einnahme von unterschiedlichenMedikamenten Wechselwirkungen hervorgerufen werden. Ratsam ist es in jedem Fall,den Beipackzettel zu überprüfen. Dort werden Wirkstoffe und Warnhinweiseaufgeführt.Laut ACE gilt ein generelles Fahrverbot selbst wenn sich derVerkehrsteilnehmende fit fühlt:- 24 Stunden nach einer Narkose, auch bei ambulanten Operationen.- nach Augenuntersuchungen, bei denen die Pupillen durch die Gabevon Tropfen erweitert wurden und so durch Lichteinfall dasräumliche Sehen beeinträchtigt ist.- bei Neu- oder Umstellung einer chronischen Schmerzmedikation.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15Mail: presse@ace.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59243/4517403OTS: ACE Auto Club EuropaOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell