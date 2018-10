Bei Medikamenten den Überblick behalten (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Medikamente sind ein Segen! Das wissen wir alle, selbst wenn wirkerngesund sind. Allerdings: Wenn wir mehrere Arzneimittelgleichzeitig nehmen, kann es zu Wechselwirkungen kommen. PetraTerdenge berichtet:Sprecherin: Um das Risiko von Wechsel- und Nebenwirkungen klein zuhalten, spielt der Hausarzt eine entscheidende Rolle. Wir sollten ihnüber die Medikamente informieren, die wir einnehmen, empfiehltBarbara Kandler-Schmitt von der "Apotheken Umschau":O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 18 sec."Dann kann er nämlich erklären, was wann und wie genommen werdenmuss. Das Problem ist aber, dass viele Patienten bei mehreren Ärztenin Behandlung sind und der eine weiß oft nicht, was der andereaufschreibt. Dadurch steigt das Risiko von unerwünschten Neben- undWechselwirkungen."Sprecherin: Um die Übersicht zu behalten, hilft ein so genannterMedikationsplan. Darauf haben Versicherte einen gesetzlichenAnspruch, die drei oder mehr Arzneimittel einnehmen müssen:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 14 sec."Der wird vom Hausarzt erstellt und enthält alle Medikamente mitden entsprechenden Einnahmehinweisen. Auch rezeptfreie Arzneimittelkönnen Wechselwirkungen verursachen und gehören deshalb unbedingt mitauf den Medikationsplan."Sprecherin: Auch in der Apotheke können wir Hilfe bekommen, umunerwünschte Wechsel- und Nebenwirkungen zu vermeiden:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 17 sec."Wer seine Medikamente immer in der gleichen Apotheke holt, kannsich von seinem Stamm-Apotheker auch eine Kundenkarte erstellenlassen, auf der alle verordneten und selbst gekauften Medikamentegespeichert werden. Dem Apotheker fällt dann auf, wenn etwas nichtzusammenpasst."Abmoderationsvorschlag:Wer viele Medikamente nimmt, sollte also unbedingt seinen Arztoder Apotheker informieren, rät die "Apotheken Umschau". Nur dannkönnen wir sicher sein, dass die Arzneimittel tatsächlich dasbewirken, wofür sie verschrieben werden.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau,übermittelt durch news aktuellOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell