Medikamente können das Karies-Risiko erhöhen (FOTO)

Bielefeld (ots) -Trotz einer immer besseren Mundhygiene bleibt Karies die häufigsteZahnerkrankung weltweit.[1] Und diese birgt ein hohes Risiko: LautKassenzahnärztlicher Bundesvereinigung sind unbehandelte Karies undfortgeschrittene Erkrankungen des Zahnhalteapparates (wieParodontitis) die häufigsten Gründe für eine Zahnextraktion.[2]Was viele nicht wissen: Einer der größten Risikofaktoren istSpeichelmangel.Speichelmangel ist weit verbreitet und bis zu jeder Zweite kannbetroffen sein.[3] Mundtrockenheit und Medikamente - das bringen diemeisten Menschen erstmal gar nicht in Verbindung. Jedoch haben vieleder gängigsten Medikamente, darunter Mittel gegen Depressionen,Bluthochdruck, Asthma oder Parkinson aber auch Schmerzmittel oderAntibiotika, eine reduzierte Speichelbildung als Nebenwirkung.[4]Mundtrockenheit ist nicht nur im Alltag störend, sondern hat auchmassive Auswirkungen auf die Zahngesundheit. Der natürlicheRemineralisationsprozess aus dem Speichel ist stark eingeschränkt undfolglich ist das Kariesrisiko sehr hoch.[5]Die meisten herkömmlichen Zahnpflegeprodukte benötigen Speichel,um optimal wirken zu können.[6] Ein wirksamer Kariesschutz ist somitbei Mundtrockenheit nicht oder nur unzureichend gegeben.Der biomimetische Wirkstoff Hydroxylapatit - eine dem Zahnschmelznachempfundene Substanz - ist in der Zahnpflege zunehmend beliebt unddie Wirksamkeit wurde in klinischen Studien bestätigt (z. B. Harks etal.[7], Kani et al.[8], Orsini et al.[9]).[10] Vorteilhaft ist, dassdieser Wirkstoff bereits mineralisch vorliegt und so auch unterSpeichelmangel aktiv sein kann. Neueste Studienergebnisse untermauerndie Wirksamkeit von Hydroxylapatit in der Kariesvorsorge. Soberichtete Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf von der UniversitätsklinikWürzburg im Verbrauchermagazin "Guter Rat" (12/2016), dass derWirkstoff Hydroxylapatit den Zahnschmelz schützt, indem er sich andie Zähne heftet. Laut einer unter der Leitung von Prof. Dr.Schlagenhauf gerade an fünf deutschen Universitätsklinikendurchgeführten placebokontrollierten Studie bietet auch einefluoridfreie hydroxylapatithaltige Zahncreme Kariesschutz.[11]Literatur:[1] aS. Listl, J. Galloway, P. A. Mossey, W. Marcenes, J. Dent. Res.2015, 94, 1355-1361; bO. Fejerskov, E. Kidd, Dental Caries: TheDisease and its Clinical Management, Wiley, 2009.[2] http://www.kzbv.de/wann-muss-man-einen-zahn-ziehen.167.de.html.[3] A. Villa, C. L. Connell, S. Abati, Ther. Clin. Risk Manag. 2015,11, 45-51.[4] aL. M. Sreebny, S. S. Schwartz, Gerodontology 1997, 14, 33-47;bT. O. Narhi, J. H. Meurman, A. Ainamo, Drug & Aging 1999, 15,103-116.[5] H. Meyer-Lückel, S. Paris, K. Ekstrand, Karies: Wissenschaft undKlinische Praxis, Thieme, Stuttgart, 2012.[6] aK. Najibfard, K. Ramalingam, I. Chedjieu, B. T. Amaechi, J.Clin. Dent. 2011, 22, 139-143; bA. Papas, D. Russell, M. Singh,R. Kent, C. Triol, A. Winston, Gerodontology 2008, 25, 76-88.[7] I. Harks, Y. Jockel-Schneider, U. Schlagenhauf, T. W. May, M.Gravemeier, K. Prior, G. Petersilka, B. Ehmke, PloS one 2016, 11,e0160142.[8] K. Kani, M. Kani, A. Isozaki, H. Shintani, T. Ohashi, T.Tokumoto, J. Dent. Health 1989, 19, 104-109.[9] G. Orsini, M. Procaccini, L. Manzoli, F. Giuliodori, A.Lorenzini, A. Putignano, J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 510-517.[10] C. van Loveren, Toothpastes, Vol. 23, Karger, Basel, 2013.[11] "Guter Rat" - Das unabhängige Verbrauchermagazin (12/2016)