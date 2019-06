Medikamente in der häuslichen Pflege - Gesundheitsrisiken für Patienten und Angehörige

Berlin (ots) - Drei Viertel der befragten pflegenden Angehörigenübernehmen regelmäßig Aufgaben in der Medikamentenversorgung. Diesempfinden 66 Prozent von ihnen als schwierig oder belastend. 77Prozent aller Befragten berichten von Problemen imMedikationsprozess. Risiken sowohl für die Gesundheit derPflegebedürftigen als auch für die der Angehörigen folgen daraus.Für über 90 Prozent der älteren pflegebedürftigen Menschen inDeutschland gehört die Anwendung von Medikamenten zum Alltag. Vielevon ihnen bekommen fünf oder mehr Wirkstoffe über einen längerenZeitraum verordnet. Dies birgt nicht nur gesundheitliche Gefahrendurch mögliche Wechselwirkungen. Auch der oft komplexeMedikationsprozess - von der Verordnung, dem Richten bis hin zurEinnahme der Medikamente - ist gerade für diese Patientenfehleranfällig. Dies nicht zuletzt, weil daran häufig auch mehrereunterschiedliche Akteure beteiligt sind: etwa Ärzte, Pflegekräfte,Apotheker und pflegende Angehörige sowie Pflegebedürftige selbst.Entsprechend drohen Missverständnisse und Irrtümer. Deshalb wird dieMedikation als besonderer Risikobereich für die Patientensicherheiteingeschätzt.Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat nun in einerdeutschlandweiten Studie bei über 1.000 pflegenden Angehörigenuntersucht, welche Erfahrungen diese mit dem Medikamenteneinsatz inder häuslichen Pflege machen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 76Prozent von ihnen regelmäßig am Medikationsprozess derPflegebedürftigen beteiligen. Dabei helfen 63 Prozent derinvolvierten Befragten in solchen Bereichen, die sie für sich selbstals teilweise schwierig einschätzen. Knapp ein Viertel (23 Prozent)empfindet die Hilfe rund um Medikamente als eher oder sogar sehrbelastend.Dazu erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP: "DieAnalyse unterstreicht, dass für viele der etwa 3,4 Millionenpflegebedürftigen Menschen in Deutschland Angehörige eine zentraleRolle bei der Sicherstellung eines richtigen Umgangs mit Medikamentenspielen." Oft ist hierbei allerdings keine professionellepflegerische Unterstützung eingebunden. So gaben 64 Prozent derStudienteilnehmer an, dass keine Pflegekraft regelmäßig an derVersorgung beteiligt sei. "Es ist nicht trivial, Verantwortung fürdie richtige Medikamenteneinnahme zu tragen, zum Beispiel fürZeitpunkt und Dosis. Schwierig wird es insbesondere, wenn diepflegebedürftige Person vielleicht schlecht greifen oder schluckenkann, die Medikamente immer wieder vergisst oder nicht einnehmenmöchte. Dadurch droht anhaltender Stress, der sich auch auf dieGesundheit der Angehörigen negativ auswirken kann", so Suhr weiter.In der Studie werden von einem erheblichen Anteil der Befragten unteranderem folgende Unterstützungsaufgaben oft oder immer erbracht:1. "Medikamente aus der Apotheke besorgen" (53 Prozent); 2. "Rezeptbeim Arzt abholen" (47 Prozent); 3. "Medikamente richten" sowie "ÜberMedikamente aufklären" (je 39 Prozent); 4. "Sich über Folgen vonverordneten Medikamente informieren" (38 Prozent); 5. "Medikamentebereitstellen" sowie "An Medikamenteneinnahme erinnern" (je 34Prozent). Es kommt dabei regelmäßig vor, dass gleich mehrere solcherAufgaben übernommen werden.Neben der Frage nach der Wahrnehmung der eigenen Situation wurdendie Angehörigen auch um Angaben gebeten, ob und welchesicherheitsrelevanten Probleme sie im Medikationsprozess wahrgenommenhaben. Von mindestens einem solchen Problem im letzten halben Jahrberichten 77 Prozent der Befragten. Gut ein Drittel sagt, dies seigelegentlich oder sogar oft passiert. Am häufigsten trat demnach auf:1. Ein benötigtes "Medikament war aufgebraucht" (51 Prozent); 2. "EinMedikament wurde zum falschen Zeitpunkt angewendet" (36 Prozent);3."Pflegebedürftige Person lehnte Medikament ab" (33 Prozent); 4."Zweifel, ob das Medikament angezeigt war" (32 Prozent). Aber auchAbstimmungsdefizite mit anderen beteiligten Akteuren oder falscheDosierungen werden als Probleme benannt.Ralf Suhr dazu: "In Forschung und Ausbildung, aber auch in denAngeboten des Gesundheitswesens müssen wir die Medikationssituationin der häuslichen Pflege als doppelte Präventionsgelegenheitverstehen. Hier bieten sich Chancen, die Gesundheit sowohl vonpflegebedürftigen Menschen als auch von pflegenden Angehörigen besserzu schützen."Pressekontakt:Torben LenzTel.: 030 275 93 95 - 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell