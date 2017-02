Medikamente vor dem Saunabesuch: Manche mögen's nicht so heiß / R+V-Infocenter: Durch Hitze kann sich die Wirkung von Arzneimitteln verändern

Wiesbaden (ots) - Gut für die Abwehrkräfte und Balsam für dieSeele: Rund 30 Millionen Deutsche gehen mehr oder weniger regelmäßigin die Sauna. Besonders in den kalten Wintermonaten genießen vieledie wohlige Wärme. Doch wer neue Medikamente einnimmt, sollte vor demBesuch des Schwitzbades lieber seinen Arzt oder Apotheker fragen."Die Wärme hat bei einigen Mitteln Einfluss auf die Wirkung -besonders, wenn sie kurz vorher angewendet werden", sagt Dr. MarkoOstendorf, Arzt beim Infocenter der R+V Versicherung.Das Wechselspiel aus Wärme und Kälte beugt Erkältungen vor, stärktdas Herz-Kreislauf-System und entspannt. Saunagänger sollten jedochbeachten: Medikamente und Wärme vertragen sich nicht immer. So nimmtder Körper einige Mittel dadurch schneller und vermehrt auf. Das giltbeispielsweise für therapeutische Pflaster oder Rheumasalben. DiePflaster können sich zudem durch die Hitze ablösen, die Salben starkbrennen. "Aber nicht nur die Aufnahme über die Haut verändert sich,sondern auch der Magen-Darm-Bereich und der Stoffwechsel arbeitenanders", so R+V-Experte Dr. Ostendorf. Wer ein neues Medikamenteinnimmt oder erstmals nach der Verordnung in die Sauna geht, solltedeshalb grundsätzlich einen Arzt oder Apotheker fragen. "Manchmalreicht es aus, die Einnahme der Medikamente um einige Stunden zuverschieben oder den Saunabesuch dementsprechend zu planen." Wer eineakute Erkrankung hat, etwa eine Erkältung oder eine Entzündung,sollte auf das Schwitzbad lieber ganz verzichten - der Infekt kannsich dadurch sogar verschlimmern.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V-Infocenter, übermittelt durch news aktuell