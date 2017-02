Medigene und der Turnaround!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

auch wenn es derzeit eher ruhig ist rund um Medigene, so haben wir uns doch in der letzten Woche nochmals eine technische Analyse vorgenommen und geschaut, was das Unternehmen so zu bieten hat:

Raus aus dem Abwärtstrend! Die Aktie von Medigene hat sich zwar rein kurstechnisch aus ihrem langfristigen Abwärtstrend befreien können, besticht dabei allerdings nicht durch ihre Fundamentaldaten, sondern durch eine neue Partnerschaft.

Maue Eigenkapitalrendite! Diese bewegt sich derzeit noch im negativen Bereich und in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres musste das Unternehmen erneut einen Periodenverlust von 0,29 Euro je Aktie verzeichnen. Dieser Periodenverlust hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 allerdings um 57 % verringern können und das schürt die Hoffnung auf einen Turnaround.

Jahresabschlussbericht erwartet! Auch wenn der Jahresabschlussbericht erst im März erscheinen wird, so sind doch viele Erwartungen schon in den aktuellen Kurswert eingepreist worden. Hier bietet eine technische Unterstützung nach unten der Preisbereich um 11,70 Euro je Aktie. Danach könnten der 100- und der 200-Wochendurchschnitt als weitere Unterstützungen dienen.

Vielversprechende Partnerschaft! Die Partnerschaft auf die Medigene derzeit baut, beinhaltete eine Meilensteinzahlung sowie die Übernahme von Kosten durch den neuen Partner, so dass eine Stabilisierung auf der Erwartung geringerer Forschungs- und Entwicklungskosten beruht.

Wir halten Sie darüber informiert wie es mit Medigene weitergeht.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse