Medigene: Das sollten Sie UNBEDINGT wissen!

Medigene konnte am Dienstag wieder aufsatteln. Damit wird die Aktie aus Sicht von Chartanalysten in den kommenden Tagen und Wochen wieder deutlich attraktiver. Der Wert ist ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend, heißt es. Nun aber steigen die Chancen darauf, dass die sehr wichtige Hürde von 17 Euro wieder erobert wird. Wenn das gelingt, dann hat die Aktie kaum noch Hindernisse ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.